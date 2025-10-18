Slušaj vest

Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić nije poznat po tome da rado daje intervjue.

Naprotiv.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Denver - Čikago. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Međutim, sada je napravio izuzetak.

Jokić je pristao da u svlačionici uradi intervju sa dečakom kome je veliki idol, a koji mašta da jednog dana postane vrhunski košarkaš.

Dečak se prethodno jako dobro informisao, a posebno je zanimljiva lekcija i savet koji je dobio od svpg idola.

"Video sam da inače ne slušaš muziku pre utakmice, ali da si pre jednog meča slušao pesmu "Not like us" od Kendrika Lamara. Da li voliš tu pesmu?"

"Inače ne slušam , ali to je pesma koju slušamo u svlačionici, to je interna šala koju imam sa saigračima".

"Da li igrač igrice?"

"Da. League of legends, 2K, FIFA."

"Znaš tvoj 2k rejting?"

"Ne", nasmejao se Nikola.

"Ne znaš tvoj 2k rejting? 98, jedan od najviših".

"Mogu li da zakucam u igrici?", našalio se Jokić na svoj račun.

"Da".

"To nije stvarnost".

"Sledeće godine idem u srednju školu, možeš li da mi daš savet kako da igram dobru košarku?"

"Zabavljaj se, to je najvažnija stvar. Probaj da svakog dana budeš sve bolji i bolji, čak i ako je u pitanju mali napredak jer ako ne budeš bolji, bićeš gori. Pokušaj da svakog dana budeš sve bolji, to je naš moto u Denveru", rekao je Jokić.

Srpski košarkaš je dao savet svoj deci koja žele da se bave profesionalnim sportom.

"Srećan sam što mogu da inspirišem decu, to mi mnogo znači, to znači da radim nešto dobro. Okružite se dobrim prijateljima, vežbajte, zabavljajte se", zaključio je.