VELIKA ČAST ZA DOSKORAŠNJEG SELEKTORA SRBIJE: Svetislav Pešić u Kući slavnih španske košarke
Doskorašnji selektor Srbije Svetislav Pešić primljen je u Kuću slavnih španske košarke.
O ovome je javnost obavestio Košarkaški savez Srbije putem objave na Instagramu.
"Svetislav Pešić i zvanično u Kući slavnih španske košarke!
Legendarni trener i bivši selektor naše seniorske reprezentacije, Svetislav Pešić, primljen je u Kuću slavnih španske košarke kao deo prestižne klase 2025. godine. Ceremonija je održana sinoć u impresivnom ambijentu katedrale Seu Velja u Ljeidi, uz prisustvo više od 200 zvanica.
Kari je jedini trener ovogodišnje klase — priznanje koje govori o njegovom ogromnom uticaju na razvoj španske, ali i evropske košarke. Tokom godina provedenih u Španiji, predvodio je Đironu, Valensiju i Barselonu, sa kojom je osvojio Evroligu 2003. godine, dve titule prvaka i tri Kupa kralja.
Njegov rad, posvećenost i rezultati ostavili su dubok trag, a sada su i zvanično upisani u istoriju španske košarke.
Košarkaški savez Srbije čestita Svetislavu Pešiću na ovom izuzetnom priznanju!
Zaslužena čast za karijeru ispisanu trofejima, znanjem i neumornom strasti prema igri", stoji u objavi KSS-a.