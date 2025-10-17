Slušaj vest

Doskorašnji selektor Srbije Svetislav Pešić primljen je u Kuću slavnih španske košarke.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025 Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

O ovome je javnost obavestio Košarkaški savez Srbije putem objave na Instagramu.

"Svetislav Pešić i zvanično u Kući slavnih španske košarke!

Legendarni trener i bivši selektor naše seniorske reprezentacije, Svetislav Pešić, primljen je u Kuću slavnih španske košarke kao deo prestižne klase 2025. godine. Ceremonija je održana sinoć u impresivnom ambijentu katedrale Seu Velja u Ljeidi, uz prisustvo više od 200 zvanica.

Kari je jedini trener ovogodišnje klase — priznanje koje govori o njegovom ogromnom uticaju na razvoj španske, ali i evropske košarke. Tokom godina provedenih u Španiji, predvodio je Đironu, Valensiju i Barselonu, sa kojom je osvojio Evroligu 2003. godine, dve titule prvaka i tri Kupa kralja.

Njegov rad, posvećenost i rezultati ostavili su dubok trag, a sada su i zvanično upisani u istoriju španske košarke.

Košarkaški savez Srbije čestita Svetislavu Pešiću na ovom izuzetnom priznanju!

Zaslužena čast za karijeru ispisanu trofejima, znanjem i neumornom strasti prema igri", stoji u objavi KSS-a.

Svetislav Pešić, Bogdan Bogdanović, Turska Izvor: Kurir