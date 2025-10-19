Slušaj vest

U ponedeljak, 20. oktobra od 20 časova, Partizan nastavlja takmičenje u regionalnom prvenstvu pred domaćom publikom, kada će ugostiti ekipu FMP-a. Biće to prva od tri utakmice koje će crno-beli odigrati ove nedelje u Beogradskoj areni.

Ulaz na ovaj meč, omogućen je svim vlasnicima sezonskih karata, kao i svim kupcima dnevnih ulaznica za duel protiv Pariza. Ali to nije sve.

KAKO JOŠ NA UTAKMICU PARTIZAN - FMP?

U želji da svoje navijače nagradi za vernost, Partizan je doneo odluku da ulaz za crno-bele porodice bude besplatan.

Kompletna porodica koja na utakmicu protiv FMP-a dođe sa makar jednim detetom mlađim od 18 godina, moći če da u halu uđe besplatno.

Napomena: Vlasnici sezonskih ulaznica i paketa dnevnih karata (*ista ulaznica važi za obe utakmice) za mečeve protiv FMP-a i Pariza imaju prioritet da zauzmu svoja mesta, dok će ostali popunjavati upražnjene stolice.

Takođe, svako ko kupi majicu "Sa kolena na koleno" KK Partizan Shopu i u njoj dođe na utakmicu protiv FMP-a, može u dvoranu ući besplatno!

PODSEĆANJE NA NEDAVNI APEL I POZIV NA SPORTSKO NAVIJANJE

Uoči sutrašnje utakmice protiv FMP-a, KK Partizan podseća navijače i kompletnu sportsku javnost u Srbiji na nedavni poziv Kluba za zaštitu žena u sportu i poziv na vraćanje kulture u javni govor.

Nikakve uvrede, mizogini komentari ili bilo kakva druga vrsta nasilja nemaju mesta na sportskim borilištima.

Partizan poziva na poštovanje svih aktera utakmice, kao i na suzdržavanje od reakcija koje sadrže uvrede prema bilo kome, bez obzira na istoriju odnosa, kao i izrečenih ili učinjenih stvari u prošlosti.

IZJAVE PRED UTAKMICU

Crno-beli u sutrašnji duel ulaze nakon pobede nad Splitom u gostima (86:81), dok je FMP u prethodnom kolu bio bolji od Studentskog centra rezultatom 87:80.

Trener Partizana Željko Obradović je pred sutrašnju utakmicu izjavio:

"Vraćamo se ABA ligi i mnogo je važno, posle duplog kola u Evroligi, pronaći dobru energiju. Moramo da poštujemo sebe ali i protivnika, kog smo uvek i poštovali. Nadam se da ćemo da nastavimo da igramo u dobrom ritmu i da budemo svesniji šta je naš prepoznatljiv stil, a to je igra sa visokom energijom i agresivnošću uz kvalitet koji igrači poseduju", istakao je Obradović.

Komentar pred meč dao je i Arijan Lakić:

"Posle duplog kola uspeli smo da se odmorimo koliko je to bilo moguće i sada smo spremni za sutrašnju utakmicu. Očekuje nas zanimljiv meč, FMP ima kvalitetne igrače i otvorili su sezonu sa skorom 1:1, ali mi smo spremni na sve što nas čeka. Moramo da budemo maksimalno fokusirani, da reagujemo na svaku situaciju u napadu i u odbrani. Dali smo sve od sebe da se što bolje pripremimo i voleo bih da sutra u Areni vidimo što više navijača", poručio je Lakić.

