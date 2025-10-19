Dubai savladao Kluž - 81:77.
drama
ABA LIGA: Kluž se dugo držao, Dubai došao do tesne pobede!
Oni su na svom terenu bili bolji od Kluža rezultatom 81:77.
Kao i obično, najbolji akter u redovima Dubaija bio je centar Mfiondu Kabengele sa 18 poena i 11 skokova. Mekinli Rajt uje ubacio 11, a Sertač Šanli deset poena. Filip Petrušev je bio solidan sa devet poena, osam skokova i tri asistencije.
Na drugoj strani najveći otpor pružio je Deron Fets Rasel sa 19 poena. Vudburi i Krik su dodali 14, a Dušan Miletić je imao dabl-dabl sa 14 poena i 11 skokova.
