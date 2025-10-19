Slušaj vest

Košarkaši Dubaija ostvarili su i treću pobedu u isto toliko odigranih mečeva u ABA ligi u Grupi A.

Oni su na svom terenu bili bolji od Kluža rezultatom 81:77.

Kao i obično, najbolji akter u redovima Dubaija bio je centar Mfiondu Kabengele sa 18 poena i 11 skokova. Mekinli Rajt uje ubacio 11, a Sertač Šanli deset poena. Filip Petrušev je bio solidan sa devet poena, osam skokova i tri asistencije.

Na drugoj strani najveći otpor pružio je Deron Fets Rasel sa 19 poena. Vudburi i Krik su dodali 14, a Dušan Miletić je imao dabl-dabl sa 14 poena i 11 skokova.

