Košarkaški klub Partizan još uvek traga za centrom od koga se očekuje da donese novi kvalitet i dodatno oplemeni tim Željka Obradovića.

Tačnije, Partizan čeka tzv. NBA "kat" - kako bi izabrao!

Tada će mnoge stvari biti daleko jasnije, a brojna imena se već dovode u vezu sa Partizanom. Čarls Besi, Mo Bamba, pa i Prešes Ačiuva, figuriraju kao nova pojačanja crno-belih.

U međuvremenu pojavilo se novo ime, iskusni NBA centar Aleks Len, koga su se odrekli Njujork Niksi. Još jedna opcija koju bi Partizan mogao, ukoliko želi naravno, da kontaktira.

Len (32) je rođen u Ukrajini 1993. godine, visok je 213 cm i težak 113 kg - dakle, prava petica!

U karijeri je igrao za Finiks, Atlantu, Sakramento, Toronto, Vašington, Sakramento i Los Anđeles Lejkerse.

U proseku je imao 6,9 poena i 5,3 skokova po meču. Pre NBA lige nastupao je Za Dnjipro sa kojim je 2011. godine osvojio tamošnji nacionalni kup te države.

