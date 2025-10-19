Slušaj vest

Naime njegovi bivši saigrači iz Unikahe su na meč tamošnjeg prvenstva protiv Barselone istrčali u majicama sa likom Kartera.

Tu je i jasna poruka: "Ostani jak!".

Podsetimo, Karter je završio u bolnici posle meča sa Fenerbahčeom, a kasnije mu je ustanovljen i zdravstveni problem.

Tajson Karter u dresu Crvene zvezde

Karter ima plućnu emboliju na oba plućna krila i sa terena će odsustvovati od dva do šest meseci.