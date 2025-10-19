Košarkaš Crvene zvezde Tajson Karter dobio je poruke podrške iz Španije
ZVEZDIN KOŠARKAŠ NIJE ZABORAVLJEN! Prelepe scene iz Španije: Ostani jak...
Naime njegovi bivši saigrači iz Unikahe su na meč tamošnjeg prvenstva protiv Barselone istrčali u majicama sa likom Kartera.
Tu je i jasna poruka: "Ostani jak!".
Podsetimo, Karter je završio u bolnici posle meča sa Fenerbahčeom, a kasnije mu je ustanovljen i zdravstveni problem.
Karter ima plućnu emboliju na oba plućna krila i sa terena će odsustvovati od dva do šest meseci.
Zvezdu u ponedeljak očekuje meč sa Ilirijom u regionalnom takmičenju, a onda i sa Baskonijom u četvrtak u Evroligi.
