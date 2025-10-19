Slušaj vest

Košarkaši Cedevita Olimpije savladali su Zadar rezultatom 97:72 u trećem kolu ABA lige.

Cedevita Olimpija je time popravila svoj skor u Grupi B na 2-1, dok je Zadar pao na 1-2.

Iako su u dve četvrtine gosti iz Hrvatske uspeli da budu u potpunom egalu sa protivnikom, preostale dve bile su dovoljne Cedeviti da dođe do izuzetno ubedljivog trijumfa (28:17 u drugoj, 27:13 u trećoj).

Čak šest igrača bilo je dvocifreno kod domaćina – Gibson je ubacio 16, Girard 15, Nikolić i Stjuart po 12, a Škara i Cerkvenik po 11 poena.

Na drugoj strani taj učinak imali su Mazalin sa 15, Ramljak sa 12 i Dundović i Tišma sa po 11 poena.

Ne propustiteFudbalKAKAV ŠOK NA ENFILDU - MANČESTER JUNAJTED SRUŠIO LIVERPUL: Košmar Redsa se nastavlja, Crveni đavoli nakon devet godina slavili na terenu najvećeg rivala!
Mančester junajted, Liverpul, Premijer liga
EvroligaOTKRIVAMO DATUM ZAVRŠNOG NBA "KATA": Crvena zvezda i Partizan na korak do pojačanja! Egzum, Bamba, Besi, Hejs - čeka se ovaj dan kada će sve biti ozvaničeno!
Partizan i Crvena zvezda čekaju NBA kat
KošarkaZVEZDIN KOŠARKAŠ NIJE ZABORAVLJEN! Prelepe scene iz Španije: Ostani jak...
Tajson Karter u dresu Crvene zvezde
FudbalCRVENA ZVEZDA - IMT: Mirko Ivanić duplirao prednost
2025-10-19 20_58_55-.jpg

BONUS VIDEO:

STEFAN BIRČEVIĆ O NEUSPEHU NAŠIH KOŠARKAŠA NA EVROPSKOM: Vreme je za smenu generacija, Bogdanova povreda bila je ključna, ali moramo da izvučemo još sa njima Izvor: Kurir televizija