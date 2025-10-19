Slušaj vest

Luka Pavićević je započeo sezonu na klupi Panioniosa, ali je posle serije loših rezultata - uprava kluba odlučila da mu uruči otkaz.

Prva želja grčkog kluba je bio Đanmarko Poceko.

Italijan je navodno gotovo bio dogovoren, ali se predomislio, kako je objasnio prvi čovek Panioniosa.

Istovremeno, Todoris Mikropulos je najavio da će sada angažovati još boljeg trenera, a prvi kandidat da nasledi Pavićevića je Aleksandar Džikić, prenosi "Eurohoops".

Sada je Džikić prvi na listi želja, a ostaje da se vidi da li će pružiti ruku Panioniosu. Ukoliko kaže da, po prvi put će raditi u Grčkoj.

