Aleksandar Džikić preuzima Panionios?
DŽIKIĆ NA KORAK DO NOVOG POSLA: Poceko otpao, srpski trener je prva opcija!
Luka Pavićević je započeo sezonu na klupi Panioniosa, ali je posle serije loših rezultata - uprava kluba odlučila da mu uruči otkaz.
Prva želja grčkog kluba je bio Đanmarko Poceko.
Aleksandar Džikić na klupi Gruzije na Eurobasketu 2025 Foto: Pawel Pietranik / imago stock&people / Profimedia, REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia
Italijan je navodno gotovo bio dogovoren, ali se predomislio, kako je objasnio prvi čovek Panioniosa.
Istovremeno, Todoris Mikropulos je najavio da će sada angažovati još boljeg trenera, a prvi kandidat da nasledi Pavićevića je Aleksandar Džikić, prenosi "Eurohoops".
Sada je Džikić prvi na listi želja, a ostaje da se vidi da li će pružiti ruku Panioniosu. Ukoliko kaže da, po prvi put će raditi u Grčkoj.
