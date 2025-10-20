Košarkaši kluba iz Malage pružili podršku svom bivšem saigraču.
podrška
KAKAV POTEZ IGRAČA UNIKAHE! Izašli na teren u majicama sa likom košarkaša Zvezde!
Slušaj vest
Unikaha je u u trećem kolu španske ACB lige doživela poraz na domaćem terenu od ekipe Barselone (77:83), a sam meč ostao je u senci dirljivog gesta koji su igrači domaćeg tima napravili pred start susreta.
U znak podrške svom bivšem saigraču Tajsonu Karteru, koji je zbog embolije na oba plućna krila trenutno na lečenju u Kliničkom centru Srbije, košarkaši Unikahe izašli su na teren u majicama sa njegovim likom. Ispod slike Tajsona u dresu Unikahe pisalo je: "Ostani jak".
Pored toga, na velikom video bimu u dvorani prikazana je slika novog igrača Crvene zvezde sa porukom podrške.
Podsetimo, Tajson Karter nastupao je za Unikahu od 2022. do 2025. godine.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši