Košarkaši Partizana u ponedeljak od 20 časova dočekaće FMP Železnik u "Beogradskoj areni" u okviru 3. kola ABA lige.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos omogućen je na televiziji Arena sport Premium 1.

Podsetimo, Partizan je pobedio u prva dva meča ABA lige protiv Krke i Splita, dok je FMP bio polovičan i savladao je Studentski centar, a poražen je od Igokee.

Split - Partizan, ABA liga Foto: Split / Ivica Cavka

