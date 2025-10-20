Partizan će u "Beogradskoj areni" dočekati FMP Železnik, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ovog meča
ABA LIGA
CRNO-BELI DOČEKUJU "PANTERE": Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - FMP Železnik
Košarkaši Partizana u ponedeljak od 20 časova dočekaće FMP Železnik u "Beogradskoj areni" u okviru 3. kola ABA lige.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos omogućen je na televiziji Arena sport Premium 1.
Podsetimo, Partizan je pobedio u prva dva meča ABA lige protiv Krke i Splita, dok je FMP bio polovičan i savladao je Studentski centar, a poražen je od Igokee.
Split - Partizan, ABA liga Foto: Split / Ivica Cavka
