Ebuka Izundu u ABA ligu stigao je još kada je rešio da obuče dres FMP-a, ali je posle epizoda u Nemačkoj i Turskoj stigao nazad u Srbiju, ovog puta u Crvenu zvezdu.

Izundu je dao intervju za Meridian sport u kom je govorio o dva lica Zvezde, onom kod Janisa Sferopulosa i ovom kod Saše Obradovića.

Za početak, osvrnuo se na meč protiv Reala i veliku pobedu Zvezde.

"Zaista sam ponosan na momke - borili smo se u prvoj četvrtini i u prvom poluvremenu da preokrenemo rezultat i povedemo. Odigrali smo odličnu odbranu. Svi su izašli na teren, igrali fizički, dali sve od sebe i pokušavali da poremete sve što je protivnik pokušavao da uradi. Uzbuđen sam i želim da nastavimo ovaj niz pobeda. Nadam se da će i sledeća utakmica biti dobra", rekao je Izundu za Meridian sport.

Real nije slučajno pobeđen - stvorila se hemija i osećaj koji pravi razliku, onaj koji budi instinkt da je pomoć saigraču prirodna reakcija.

"Ključ su bili agresivnost i intezitet. Bilo je važno da igramo drugačije - da se više krećemo, da budemo agresivni. Čak iako nisam imao najbolju utakmicu, zbog faulova koje sam napravio, moji saigrači - moja braća - bili su tu da mi pomognu. To je ono što volim kod ovog tima, jer smo svi tu jedni za druge".

Zvezda pod Janisom Sferopulosom i Zvezda pod Sašom Obradovićem se razlikuje. Odlaskom grčkom stručnjaka se promenio govor tela ekipe crveno-belih, a to nije utisak, već činjenica oslikana u tri velike pobede.

"Mislim da nam trener Saša donosi više intenziteta. Gura nas, daje nam jasan identitet i jasno stavlja do znanja šta se očekuje od svakog igrača. Svako ko dođe da igra protiv nas zna da neće biti lako. Na početku sezone stvari su bile pomalo neizvesne - nisu svi bili dovoljno uključeni, povrede su učinile svoje. Bilo je mnogo pitanja bez odgovora. Ali sada je sve jasno: znamo šta treba da radimo i šta se dešava ako to ne uradimo. Imamo jasan identitet kao tim".

Nigerijac je oduševio svojim partijama. Došao je ispod radara, kao igrač koji je trebalo da bude u drugom planu, a sticaj okolnosti je uticao da se mnogo više priča o njemu nego što se očekivalo da hoće.

"Nisam potpuno zadovoljan, ali sam srećan kako sam počeo. Želim da nastavim ovako do kraja sezone - da timu dam sve što mu treba: energiju, odbranu, skokove, zakucavanja, blokade. Šta god da je potrebno da pomognem timu da pobeđuje, ja ću to uraditi", zaključio je Izundu za Meridian sport.

