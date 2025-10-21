Slušaj vest

Jubilarnu 80. NBA sezonu otvoriće aktuelni šampion Oklahoma Siti Tander, koja će od 01.30 po našem vremenu u svom "Pejkom centru" ugstiti ambiciozne Hjuston Roketse.

Nešto kasnije, ljubtelje NBA očekuje još jedan košarkaški spektal - od 04.00 Dončićevi Lejkersi odmeriće snage u "Kripto areni" u LA sa Karijevim Golden Stejt Voriorsima.

Dan kasnije, na programu će biti čak 12 utakmica, a ljubitelji košarke u Srbiji imaće priliku da isprate prve partije srpskih NBA asova - Nikole Jovića (Majami), Bogdana Bogdanovića (Klipersi) i Tristana Vukčevića (Vašington).

Debi najboljeg srpskog košarkaša Nikole Jokića u novoj NBA sezoni gledaćemo u noći između četvrtka i petka u popularnom "Čejs Centru" protiv Golden Stejt Voriorsa.

Sistem takmičenja

Regularni deo NBA sezone startuje 22. oktovra i završava se 13. aprila. Svaka od 30 ekipa odigraće ukupno 82 utakmice regularnog dela (41 kod kuće, 41 u gostima), a uz to paralelno sa NBA sezonom igraće se i NBA kup od 31. oktobra do 16. decembra 2025. godine.

Liga je podeljena na dve konferencije - Istočnu i Zapadnu, a svaka je podeljena na tri divizije. Svaki tim odigraće 52 utakmice unutar konferencije (četiri okršaja protiv svakog rivala u diviziji i tri ili četiri meča sa ostalim timovima iz iste konferencije). Izvan svoje konfrencije odigraće ukupno 30 mečeva - po dva sa svakim rivalom iz suprotne konferencije.

Ekipe koje zauzmu jedno od prvih šest mesta u svojoj konferenciji izboriće direktan plasman u plej-of, a timovi plasirani od 7. do 10. mesta igraće plej-in. Ekipe koje su zauzele 7. i 8. mesto igraju međusobno, a pobednik ulazi u doigravanje kao sedmoplasirani, dok poraženi igra protiv pobednika duela 9./10. za poslednje mesto u plej-ofu.

Favoriti

Očekuje se da će jubilarna 80. NBA sezona biti jedna od najneizvesnijih u poslednjoj deceniji, jer nekoliko ekipa ima realne šanse za titulu.

Aktuelni prvak, Oklahoma Siti Tander, koju predvodi prošlogodišnji MVP Šej Gildžus-Aleksander važi za prvog favorita za trofej i kvota na Tandere iznosi 3.45.

Oklahoma NBA šampion, sezona 2024/25. Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Drugi favorit je Denver, predvođen po mnogima najboljim košarkašem današnjice - Nikolom Jokićem.

Nagetsi su prošle sezone zaustavljeni u polufinalu Zapada upravo od aktuelnog šampiona Oklahome, pošto su u sedmoj utakmici doživeli poraz u "Pejkom centru".

Međutim, tokom leta su značajno promenili tim i sa najvećim mogućim ambicijama ulaze u novu sezonu. U Kolorado su stigli Kameron Džonson, Tim Hardvej Junior, Brus Braun i iskusni centar Jonas Valančijunas, a ekipu je napustio Majkl Porter Junior.

1/51 Vidi galeriju Nikola Jokić u Denver Nagetsima Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Pred start nove sezone portal "Yahoo" objavio je listu najboljih startnih petorki u ligi, a Nagetsi su zauzeli drugu poziciju, što je jasan pokazatelj o kakvom timu se radi.

Nisu glavni favoriti za titulu, ali nisu bili ni 2023. kada su se domogli istorijskog trofeja, pa uloga favorita iz senke u potpunosti odgovara, što je nedavno i sam Jokić istakao u jednom razogovoru za medije.

"Mislim da nikada nismo bili favoriti, čak ni kada smo osvojili titulu. Nisam osećao pritisak otkad sam ovde. Oni (Oklahoma) su svakako ti koji jure. Igraju dobro. Nadam se da možemo da budemo tihi... kako se to kaže? Tihi vitez. Tihi konj", izjavio je Jokić.

Iznenađenje sezone mogli bi da prirede Hjuston Roketsi, koji su, poput Denvera, odraili sjajan posao ovog leta. Dolazak iskusnog Kevina Durenta učinio je ovaj tim legitimnim kandidatom za titulu. Durent i Alperen Šengun, koji je blistao letos na Eurobasketu, mogli bi biti jedan od najubitačnijih napadačkih tandema ove sezone.

Kevin Durent Foto: Printscreen / Youtube / DNVR Sports

Među favoritima za sam vrh mnogi vide i Klivlend Kavse, koji su bili sjajni prošle sezone u regularnom delu, ali i Njujork Nikse i Minesota Timbervulvse.

Pohod na titulu najavili su i Los Anđeles Lejkersi, predvođeni sjajnim Lukom Dončićem i iskusnim Lebronom Džejmsom koji će započeti svoju 23. sezonu u karijeri. Luka je silno motivisan da donese trofej u LA, radio je naprono čitavog leta, doveo svoje telo do savršenstva i spreman je za svoju "osvetničku" sezonu.

Srbi u NBA

I ljubitelji NBA u Srbiji ponovo će imati svoje ljubimce na parketima širom Amerike. Šest "orlova" raširiće krila u najjačoj ligi sveta, a predvodnik jata biće najbolji na planeti - Nikola Jokić.

Trostruki MVP i neprikosnoveni lider Nagetsa spreman je da ispiše nove stranice istorije najjačeg košarkaškog takmičenja. Nalazi se u sjajnoj formi i silno je motivisan da još jednom donese titulu u Kolorado.

U ekipi Los Anđeles Klipersa gledaćemo kapitena naše reprezentacije Bogdana Boganovića, koji iza sebe ima izuzetno teško leto. Doživeo je Bogdan neugodnu povredu zadnje lože na startu Eurobasketa, pa je morao da napusti reprezentaciju. Vratio se na teren u pripremnom periodu i već u prvom meču doživeo povredu leđa.

Srećom, nova povreda nije bila ozbiljnije prirode. Vratio se na teren u predsezonskom meču protiv Voriorsa odigrao 14 minuta i upisao svoje prve probleme. Nadamo se da su povrede prošlost i da će "srpski snajper" predstavljati noćnu moru za protivničke odbrane u novoj sezoni.

1/30 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Srbiju će i ove sezone u najjačoj ligi sveta predstavljati talentovani as Majami Hita Nikola Jović. Majami je nedavno aktivirao klauzulu u Jovićevom ugovoru i tako jasno stavio do znanja da ozbiljno računa na Srbina u budućnosti. Igrao je sjajno u pripremnom peridu, dobijao pohvale od trenera Splstre i nema sumnje da će biti važan šraf u ekipi Majamija u predstojećoj sezoni. Navijači su oduševljeni i vide ga u ulozi startera.

I Tristan Vukčević pokazao je da je spreman za zablista u novoj NBA sezoni. Odigrao je nekoliko sjajanih partija za Vašington Vizardse u pripremnom periodu i pokazao da zaslužuje ozbiljniju minutažu ove sezone.

Tristan Vukčević Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Supertalentovani plejmejker Oklahome Nikola Topić moraće da pričeka na svoj debi u NBA ligi.

Podsetimo, nekadašnji as Zvezde prošle godine izabran je kado 12. pik na NBA draftu, iako je bilo jasno da će zbog teške povrede kolena propustiti čitavu sezonu. Uspešno se oporavio Nikola, zaigrao je u Letnjoj ligi i pripremnom periodu, a onda je usledio novi peh. Nedavno je imao operaciju testisa, pa će propustiti prvih 15-ak mečeva.

Nikola Topić u dresu Tandera Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Raduje činjenica da je Oklahoma aktivirala timsku opciju za treću godinu ugovora Nikole Topića, što je jasan znak da ozbiljno računaju na talentovanog Srbina.

Svoje mesto pod NBA suncem ove sezone pokušaće da pronađe i mladi as Atlante Nikola Đurišić. Bivši košarkaš Mege, koji je letos potpisao ugovor sa Hoksima, boriće se za svoje mesto u timu.

Kurir sport