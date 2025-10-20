CRVENA ZVEZDA - ILIRIJA: Saša Obradović nastavlja pobednički niz...
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Iliriju u dvorani "Aleksandar Nikolić" od 18.00 u meču drugog kola ABA lige.
Izjava Saše Obradovića
- Znamo kakavi bi ambijent voleli da imamo, kao što priželjkujemo da imamo podršku naših navijača u ovoj važnoj utakmici. Trenirali smo, pričali smo i analizirali smo naše greške iz prethodnih mečeva, kako bi ih naravno smanjili, eliminisali i napredovali. Međutim, stalno napominjem to – zajedništvo i tim, to je važno. Moramo da nastupimo kao tim i da imamo dobar pristup, jer najteže je dobiti utakmice koje si već “dobio”. Ono što je meni kao treneru važno, pristup mora da bude dobar, kao što na svakom treningu moraš da imaš dobar odnos. Pokušaćemo da uvedemo pojedine igrače, uvećava se njihov broj, oporavljaju se, i to je jedna od stvari koje moramo da vidimo u ovoj utakmici.
Dobrodošli na lajv prenos meča Crvena zvezda - Ilirija!
Crvena zvezda od 18.00 dočekuje Iliriju, gdeće pobedom pokušati da poravnaju učinak na tabeli - nakon poraza u prvom kolu od Zadra u Beogradu.
Zvezda iza sebe ima tri vezana trijumfa u Evroligi od odlaska Janisa Sferopulosa i dolaska Saše Obradovića na klupu crveno-belih.