PARTIZAN - FMP: Crno-beli su se potpuno probudili u drugoj četvrtini
Košarkaši Partizana u okviru 3. kola Grupe A ABA lige dočekuju FMP iz Železnika.
Utakmica se igra u "Areni" od 20 časova.
2. ČETVRTINA
Po dve trojke Brauna i Bonge donele su Partizanu prednost 33:29 posle 14 minuta igre.
Crno-beli sjajno igraju u drugoj četvrtini. Posle poena Bonge (2+1) tu je i prva dvocifren prednost - 47:37 i 20. minutu.
Na kraju poluvremena - 47:39. Partizan je ovu četvrtinu dobio rezultatom 26:14.
1. ČETVRTINA
Mnogo bolji početak gostiju.
Barna je već posle pet minuta bio dvocifren sa 11 poena. Gosti vode - 8:15.
Vašington odgovara na igru Barne, stigao je do devet poena - 14:17.
Barna je upisao već 15 poena, osmi minut - 14:19.
FMP na isteku deset minuta ima prednost - 21:23. Sjajni Barna ima 15 poena. U domaćem timu Vašington je stigao do 11 poena.
Startne petorke
Partizan: Vašington, Marinković, Murinen, Osetkovski, Pokuševski
FMP: Skot, Grojić, Stanojević, Barna, Odžiako.
Crno-beli bez Parkera
Željko Obradović večeras u timu nema Džabarija Parkera, Šejka Miltona i Marija Nakića. Parkerr odmara, dok su Milton i Nakić na listi povređenih igrača.
Tabela
Sastavi
PARTIZAN - FMP
Hala: Arena
Sudije: Igor Dragojević, Miloš Koljenšić, Nermin Nikšić
PARTIZAN: K. Džons, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, T. Džons. Trener: Željko Obradović
FMP: Rebrača, Skot, Judžin, Zimonjić, Grojić, Stefanović, Radosavljević, Gašić, Odžijako, Stanojević, Ostojić, Barna. Trener: Saša Nikitović.