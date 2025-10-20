Svi događaji
20:27

2. ČETVRTINA

Po dve trojke Brauna i Bonge donele su Partizanu prednost 33:29 posle 14 minuta igre.

Crno-beli sjajno igraju u drugoj četvrtini. Posle poena Bonge (2+1) tu je i prva dvocifren prednost - 47:37 i 20. minutu. 

Na kraju poluvremena - 47:39.  Partizan je ovu četvrtinu dobio rezultatom 26:14.

19:59

1. ČETVRTINA

Mnogo bolji početak gostiju.

Barna je već posle pet minuta bio dvocifren sa 11 poena. Gosti vode - 8:15

Vašington odgovara na igru Barne, stigao je do devet poena - 14:17.

Barna je upisao već 15 poena, osmi minut - 14:19

FMP na isteku deset minuta ima prednost - 21:23. Sjajni Barna ima 15 poena. U domaćem timu Vašington je stigao do 11 poena.

19:58

Startne petorke

Partizan: Vašington, Marinković, Murinen, Osetkovski, Pokuševski

FMP: Skot, Grojić, Stanojević, Barna, Odžiako.

19:51

Crno-beli bez Parkera

Željko Obradović večeras u timu nema Džabarija Parkera, Šejka Miltona i Marija Nakića. Parkerr odmara, dok su Milton i Nakić na listi povređenih igrača.

16:48

Tabela



Standings provided by Sofascore

16:47

Sastavi

PARTIZAN - FMP

Hala: Arena

Sudije: Igor Dragojević, Miloš Koljenšić, Nermin Nikšić

PARTIZAN: K. Džons, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, T. Džons. Trener: Željko Obradović

FMP:  Rebrača, Skot, Judžin, Zimonjić, Grojić, Stefanović, Radosavljević, Gašić, Odžijako, Stanojević, Ostojić, Barna. Trener: Saša Nikitović.