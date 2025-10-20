REAL MADRID KRADE BEKA ŠUTERA ZVEZDI? Crveno-beli uzalud čekali NBA kat...
KK Crvena zvezda još uvek traga za bekom šuterom nakon gomile povreda koje su zadesile klub sa Malog Kalemegdana.
Zvezda, kao i Partizan, čekali su tzv NBA "kat", sa nadom da će tada moći da pronađu ono što im nedostaje na američkom tržištu.
Jedna od primarnih meta kako se danima unazad navodi je Kilijan Hejs, sjajni NBA srelac koji se povezivao sa dolaskom u Zvezdu.
Ipak, ceo posao bi mogao da propadne jer se u priču umešao Real Madrid, a neki mediji u Francuskoj navode i da je Pariz ušao u rkku za Hejsa.
Hejs je katovan od strane Klivlend Kavalirsa, čime je postao slobodan igrač.
To je odmah izazvalo pažnju evropskih klubova, a posebno se ističu večiti rivali iz Beograda, koji su već krenuli u bitku za potpis 24-godišnjeg plejmejkera.
BONUS VIDEO: