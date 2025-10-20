Slušaj vest

KK Crvena zvezda još uvek traga za bekom šuterom nakon gomile povreda koje su zadesile klub sa Malog Kalemegdana.

Zvezda, kao i Partizan, čekali su tzv NBA "kat", sa nadom da će tada moći da pronađu ono što im nedostaje na američkom tržištu.

Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport

Jedna od primarnih meta kako se danima unazad navodi je Kilijan Hejs, sjajni NBA srelac koji se povezivao sa dolaskom u Zvezdu.

Ipak, ceo posao bi mogao da propadne jer se u priču umešao Real Madrid, a neki mediji u Francuskoj navode i da je Pariz ušao u rkku za Hejsa.

Hejs je katovan od strane Klivlend Kavalirsa, čime je postao slobodan igrač.

To je odmah izazvalo pažnju evropskih klubova, a posebno se ističu večiti rivali iz Beograda, koji su već krenuli u bitku za potpis 24-godišnjeg plejmejkera.

Ne propustiteFudbalISPLIVAO SNIMAK IZ SVLAČIONICE, OVO JE DA SE NAJEŽIŠ! Srbin zagrmeo kao nikad dosad - okupio saigrače, pa im održao emotivan govor koji će se pamtiti! VIDEO
slovenia-serbia-234765.jpg
KošarkaGROBARI PONOVO DOBILI VELIKO PRIZNANJE, OVOG PUTA OD KAPITENA EVROLIGE! Navijači Partizana prave najbolju atmosferu, a zanimljivu "titulu" dobio je i Tajrik!
partizanvirtus-96.jpg
KošarkaCRVENA ZVEZDA - ILIRIJA: Saša Obradović nastavlja pobednički niz...
ZVEZDA-REAL MADRID_19.JPG
KošarkaKAKO ĆE SARAĐIVATI? Stiže Šabaz Nejpir!
Tristan Vukčević i Željko Obradović u Partizanu

BONUS VIDEO:

Ulazak Obradovića pred meč Zvezda - Real Izvor: Kurir sport