Slušaj vest

KK Crvena zvezda još uvek traga za bekom šuterom nakon gomile povreda koje su zadesile klub sa Malog Kalemegdana.

Zvezda, kao i Partizan, čekali su tzv NBA "kat", sa nadom da će tada moći da pronađu ono što im nedostaje na američkom tržištu.

1/20 Vidi galeriju Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport

Jedna od primarnih meta kako se danima unazad navodi je Kilijan Hejs, sjajni NBA srelac koji se povezivao sa dolaskom u Zvezdu.

Ipak, ceo posao bi mogao da propadne jer se u priču umešao Real Madrid, a neki mediji u Francuskoj navode i da je Pariz ušao u rkku za Hejsa.

Hejs je katovan od strane Klivlend Kavalirsa, čime je postao slobodan igrač.

To je odmah izazvalo pažnju evropskih klubova, a posebno se ističu večiti rivali iz Beograda, koji su već krenuli u bitku za potpis 24-godišnjeg plejmejkera.

BONUS VIDEO: