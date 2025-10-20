Slušaj vest

Konačno dobre vesti vezane za zdravstveno stanje u Crvenoj zvezdi - Uroš Plavšić se oporavio od povrede

Saša Obradović je uvrstio srpskog centra u tim za Ilirijom, koja je gost crveno-belih.

Košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić napustiće crveno-bele redove.

Plavšić se povredio početkom sezone, pre utakmice sa Olimpijom iz Milana i od tada nije odigrao nijedan minut.

