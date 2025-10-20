Uroš Plavšić ponovo na parketu!
VRATIO SE CENTAR: Motiejunas može da odahne, dobra vest za Crvenu zvezdu!
Konačno dobre vesti vezane za zdravstveno stanje u Crvenoj zvezdi - Uroš Plavšić se oporavio od povrede
Saša Obradović je uvrstio srpskog centra u tim za Ilirijom, koja je gost crveno-belih.
Plavšić se povredio početkom sezone, pre utakmice sa Olimpijom iz Milana i od tada nije odigrao nijedan minut.
