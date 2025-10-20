Slušaj vest

 Košarkaši Crvene zvezde savladali su na svom parketu ekipu Ilirije sa 101:87 u meču drugog kola ABA lige.

Posle meča trener Zvezde Saša Obradović saopštio je nove loše vesti, nakon niza malera i povreda sa kojima se crveno-beli suočavaju sa povredama.

Crvena zvezda - Ilirija Foto: Starsport

Naime, Devonte Grejem, letošnje NBA pojačanje Zvezde - neće još skoro na parket, potvrdio je Obradović iz prve ruke:

- On će još jedno vreme da izostaje. Ne znam precizno, ali... Nije spreman za povratak - rekao je Saša Obradović na konferencije za medije posle pobede nad Ilirijom u ABA ligi.

Najzvučnije pojačanje Zvezde ovog leta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, TOM PENNINGTON / Getty images / Profimedia, Cole Burston / Getty images / Profimedia

Podsetimo, Grejem se povredio u prijateljskom meču protiv Fenerbahčea sredinom septembra.

