Kako javlja NBA insajder Šams Čaranija, Denver i Braun su se dogovorili o ruki ekstenziji vrednoj 125 miliona dolara na pet godina.

Braun je bio 21. pik na draftu 2022. godine od strane Nagetsa, a prošle sezone je iskočio kao jedan od ključnih igrača ekipe i bio je u konkurenciji za igrača koji je najviše napredovao u celoj ligi.