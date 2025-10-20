Kristijan Braun potpisao novi ugovor sa Denver Nagetsima.
zvanično
VREDNO SE RADI U KOLORADU: Novi potpis u Denveru, Jokić ima saigrača na duge staze!
Kristijan Braun, mladi as Denver Nagetsa, potpisao je novi ugovor sa franšizom iz Kolorada.
Kako javlja NBA insajder Šams Čaranija, Denver i Braun su se dogovorili o ruki ekstenziji vrednoj 125 miliona dolara na pet godina.
Nikola Jokić na klupi Denver Nagetsa Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Braun je bio 21. pik na draftu 2022. godine od strane Nagetsa, a prošle sezone je iskočio kao jedan od ključnih igrača ekipe i bio je u konkurenciji za igrača koji je najviše napredovao u celoj ligi.
Braun je prošle sezone imao prosečno 15,4 poena, 5,2 skoka, 2,6 asistencija i 1,1 ukradenu loptu pio utakmici, a očekuje se da ostvari dodatni napredak u ovoj godini.
