Kristijan Braun, mladi as Denver Nagetsa, potpisao je novi ugovor sa franšizom iz Kolorada.

Kako javlja NBA insajder Šams Čaranija, Denver i Braun su se dogovorili o ruki ekstenziji vrednoj 125 miliona dolara na pet godina.

Nikola Jokić na klupi Denver Nagetsa Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Braun je bio 21. pik na draftu 2022. godine od strane Nagetsa, a prošle sezone je iskočio kao jedan od ključnih igrača ekipe i bio je u konkurenciji za igrača koji je najviše napredovao u celoj ligi.

Braun je prošle sezone imao prosečno 15,4 poena, 5,2 skoka, 2,6 asistencija i 1,1 ukradenu loptu pio utakmici, a očekuje se da ostvari dodatni napredak u ovoj godini.

