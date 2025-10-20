Slušaj vest

Prema rečima Obradovića, Džonsa očekuje pregled, a Partizan već u petak igra meč šestog kola protiv Pariza u Beogradskoj areni - po svemu sudeći, bez Karlika na mestu prvog pleja.

1/5 Vidi galeriju Partizan - FMP Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dileme nema ko će zameniti Džonsa u petak, jer vremena je malo, a crno-beli moraju brzo da reaguju.

Sve ključeve igre preuzeće Dvejn Vašington, jer ni Šejka Miltona neće biti na parketu protiv Pariza. Tako da će sav teren pasti na pleća Vašingtona, koji u poslednje vreme igra sjajno i moraće za još jedan nivo da podigne svoju igru za petak.

Pored Vašingtona, Partizan ima i Sterlinga Brauna na mestu sekundarnog oraganizatora igre, ali očekuje se da Vašington bude taj koji će uskočiti u patike Džonsa.

