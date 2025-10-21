Slušaj vest

Željko Obradović je nakon utakmice između ostalog pohvalio Dvejna Vašingtona.

"Vašington igra sa dosta energije i želje, igra sa velikim sampouzdanjem. Dosta smo pričali, radili. Donosi dobre odluke, ponekad ne baš najbolje, ali nije samo on. Odigrao je dobro završnicu i produžetak. Sve on to zna, ali je tim bitan. Ponavljam, nenormalan broj izgubljenih lopti. Da li je to posledica motivacije i želje, svako želi da igra protiv nas. Juriće abaligaški timovi šansu protiv nas posle duplog kola, kada smo umorni, biće agresivni i na granici faula. To je njihovo pravo i naše pravo je da odgovorimo. Sve je u agresivnosti, na obe terene".

Usledio je deo konferencije koji nije prijao treneru Partizana. Upitan je kako pomaže igračima da budu motivisani za utakmice ABA lige.

"Vi ćete da ih delite na strane i ne znam koje već. Ja ih posmatram kao igrača Partizana, meni su svi oni isti. Pokušavam da vodim tim na taj način da što više igrača uključim, da svi igraju. Tako sam i počeo sa postavom koja je trebalo da daje energiju, ali nažalost nisu uradili to kako je trebalo. Imali su pristojnu minutažu. To će biti isto tako u nastavku sezone. Ja druge igrače nemam, dobijaće priliku, svako treba da iskoristi minute na parketu. Ne zavisi od mene, koliko od njih".

Završnica konferencije je bila burna. Jedan od novinara je pitao Obradovića da li su FMP i Mega svetlo na kraju tunela kao timovi koji igraju sa mladim igračima.

"Oni imaju svoj način kako rade, nemam ništa previše da pravim. To su pitanja za ljude koji su tamo. Ja vodim Partizan i zna se šta se očekuje od Partizana. Vratite se pet godina unazad koliko je mladih igrača prošlo kroz Partizan. Dajte mi bilo koji evroligaški klub gde je prošlo toliko mladih igrača. Pogledajte rostere i ove godine, zavisi od njih. Nemojte da pravimo sada Partizan, rečeno je više puta, pričao je o tome i predsednik kluba. Neću da komentarišem druge klubove, ja sam trener Partizana. Pričam o sebi i drugi klubovi me ne zanimaju, ovaj Partizan ima ambicije. Pokušavam da radim svaki dan sa ovim momcima i da im objašnjavam. Pitaju me za Mitra, za Murinena koji prvi put igra ozbiljnu košarku. Zaboravite na Eurobasketu što je odigrao tri-četiri dobre utakmice. Koga susreće sve u Evroligi? To su stvari koje su bitne. Baviću se njima. Kada god želite da me pitate za igrače Partizana, tu sam. Drugi klubovi me ne zanimaju, svi klubovi imaju pravo da rade na način na koji žele. Objasnio sam kako mi radimo", zaključio je Obradović.

