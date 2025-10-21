Vildoza i Ivanović iz perioda u Crvenoj zvezdi

Slušaj vest

Ekipa iz Bolonje je u 3. kolu italijanskog prvenstva izgubila prvi put nakon što je u tom takmičenju ostvarila dve pobede.

Ali, način na koji se to dogodilo je nesvakidašnji.

Virtus je kao domaćin imao prednost u prvom poluvremenu, a onda je kao košarkaški tim u trenutku prestao da postoji.

Kao da su igrači Duška Ivanovića zaboravili da su profesionalni košarkaši i da zarađuju za život igrajući ovaj sport. Prva četvrtina je završena rezultatom 23:18 za domaćina, koji je dobro započeo i drugu deonicu.

1/7 Vidi galeriju Duško Ivanović Foto: Starsport©

Stigao je Virtus do 30:21, a onda prestao da igra.

Za sedam minuta igra u drugoj četvrtini Kremone je napravio seriju 20:0 i prvo poluvreme završio uz prednost 30:41.

Možda je bilo za očekivati da Ivanović podigne igrače tokom pauze i da nastavak meča izgleda drugačije, ali to se nije dogodilo.

Tek nakon novih osam poena gostiju je prekinuta serija, a prekinuo ju je Luka Vildoza koji je pogodio jedno od dva slobodna bacanja.

1/5 Vidi galeriju Luka Vildoza Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia, Starsport

Dakle, 28 poena Kremonea bez odgovora Virtusa, a računajući taj poen Argentinca, serija je na kraju iznosila 35:1 (rezultat nakon toga je bio 31:56).

Tada je Virtus počeo da igra i da se bori. U poslednjoj četvrtini je uspeo na kratko da dođe i do jednocifrenog zaostatka, ali na kraju nije uspeo da izbegne ubedljiv poraz.

Bonus video: