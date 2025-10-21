Za manje od 19 minuta igre ostvario indeks korisnosti 36.
ZVEZDIN AS ISPRED PARTIZANOVOG! Nestvaran indeks za 19 minuta igre i MVP titula za sjajnog Monekea!
Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) trećeg kola regionalne ABA lige.
Zvezda je u ponedeljak u dvorani "Aleksandar Nikolić" savladala Iliriju rezultatom 101:87, a najzaslužniji za trijumf crveno-belih bio je sjajni Nigerijac.
Moneke je za manje od 19 minuta igre zabeležio 21 poen, sedam skokova, pet asistencija, dve ukradene lopte i jednu blokadu. Imao je indeks korisnosti čak 36.
Isti indeks imali su i Aleksa Ilić iz SC Derbija, kao i Dvejn Vašington iz Partizana, ali je titula MVP pripala Monekeu zbog činjenice da je ostvario impresivnu individualnu statistiku za kraće vreme provedeno na parketu u odnosu na rivale.
