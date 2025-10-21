Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) trećeg kola regionalne ABA lige.

Zvezda je u ponedeljak u dvorani "Aleksandar Nikolić" savladala Iliriju rezultatom 101:87, a najzaslužniji za trijumf crveno-belih bio je sjajni Nigerijac.

Moneke je za manje od 19 minuta igre zabeležio 21 poen, sedam skokova, pet asistencija, dve ukradene lopte i jednu blokadu. Imao je indeks korisnosti čak 36.

Isti indeks imali su i Aleksa Ilić iz SC Derbija, kao i Dvejn Vašington iz Partizana, ali je titula MVP pripala Monekeu zbog činjenice da je ostvario impresivnu individualnu statistiku za kraće vreme provedeno na parketu u odnosu na rivale.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaKATASTROFA DUŠKA IVANOVIĆA I LUKE VILDOZE! Ono što ih je snašlo je bruka kakva se ne pamti!
Vildoza i Ivanović iz perioda u Crvenoj zvezdi
KošarkaBURNA REAKCIJA ŽELJKA OBRADOVIĆA! Trener Partizana se naljutio posle utakmice: Vratite se pet godina unazad...
Željko Obradović
KošarkaSENZACIONALAN POVRATAK?! Partizan zbog povrede Karlika Džonsa vraća igrača koji je kidao živce Grobarima
ZVEZDA-PARTIZAN_27.JPG
KošarkaZBOG JOKIĆA JE ŽELEO DA ODE IZ NBA, A ONDA JE POSTAO ŠAMPION! Nije mogao više da izdrži, hteo je da pobegne iz SAD - poznati košarkaš otvorio dušu i sve otkrio!
Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025

Čima Moneke zagrlio Tomislava Tomovića Izvor: Arena 1 Premium