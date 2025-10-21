Slušaj vest

Bruno Fernando, centar sa značajnim NBA iskustvom, nalazi se na izlaznim vratima Real Madrida, prenose španski mediji.

Fernando nije bio u sastavu ni prošlog vikenda protiv San Pablo Burgosa u okviru ACB lige, a sada je potvrđeno da neće nastupiti ni u sredu protiv Makabija u Evroligi. To je dodatno pojačalo glasine da je Skariolo definitivno precrtao bivšeg NBA centra iz svojih planova.

Kako navodi "Ensestando", nezadovoljstvo u redovima „kraljevskog kluba“ postoji već nedeljama, a poslednjih dana postaje sve izraženije. Klub, prema istim izvorima, već aktivno traži pojačanje pod košem.

Podsetimo, Bruno Fernando je u redove Reala stigao krajem januara, nakon gotovo šest sezona u NBA ligi, tokom kojih je nastupao za Atlantu Hokse, Boston Seltikse, Hjuston Roketse i Toronto Reptorse, sakupivši ukupno 220 utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.

