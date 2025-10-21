Slušaj vest

Partizan je još letos obavestio Ife Lundberga da neće računati na njega u ovoj sezoni, iako Danac sa crno-belima ima važeći ugovor do leta 2026. godine.

Međutim, povreda Karlika Džonsa otvorila je pitanje - da li su crno-beli spremni da Lundbergu daju novu šansu?

Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

To trenutno deluje kao teško ostvariva priča, ali ne sprečava navijače Partizana da po društvenim mrežama debatuju o Ifeu i daljim koracima Partizana.

U međuvremenu, Lundberg se oglasio se na svom Instagram nalogu okačivši ponosno fotografiju knjige koja govori o karijeri i životu danskog košarkaša - pod nazivom "IFFE", pisca Tomasa Bildea.

Ife Lunderg instagram stori
Knjiga posvećena životu i karijeri danskog košarkaša Ifea Lundberga Foto: Printscreen/Instagram/iffelundberg

