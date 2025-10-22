Slušaj vest

Komesar NBA lige, Adam Silver, uručio je šampionsko prstenje predsedniku kluba Kleju Benetu, predsedniku uprave Semu Prestiju, članovima stručnog štaba i igračima Oklahome, među kojima je bio i mladi srpski plejmejker Nikola Topić.

Tanderi prošle sezone u regularnom delu imali skor 68-14, pa su tokom čitavog plej-ofa imali prednost domaćeg terena. U velikom finalu Savladali su ekipu Indijane i tako ispisali istoriju NBA.

Očekivano, naveće ovacije na svečanoj ceremoniji dobio je MVP regularnog dela sezone i finalne serije - Šej Gildžes-Aleksander. Publika je gromoglasno skandirala "MVP, MVP...", a raspoloženi Šej je otvorio kutiju sa prstenom, zaplesao i priključio se saigračima.

Spektakularan prsten

Čudo koje je bljesnulo na ruci Nikole Topića izrađeno je od 14-karatnog belog i žutog zlata, sa plavim i narandžastim safirima. Na njemu su i dijamanti koji predstavljaju broj svakog igrača.

Na prstenu se nalazi i više od 800 ručno sečenih dragulja, kao i 94 dijamanta raspoređena duž gornje i donje ivice. Prstenovi Oklahome imaju logo tima postavljen iznad trofeja „Larry O’Brien“, sa strane su ispisani natpisi „Oklahoma City“ i ime igrača.

Na unutrašnjoj strani su gravure koje prikazuju četiri plej-of serije do šampionske titule.

Tu je i omaž Kapijama vremena (Gates of Time) i Bazenu sećanja (Reflecting Pool) iz Nacionalnog memorijala u Oklahoma Sitiju. Oblik kapija je ugraviran u 14-karatnom belom zlatu.

Tačna vrednost prstena još uvek nije objavljena. Prethodni su vredeli između 10 i 50 hiljada dolara, a sudeći po impresivnom izgledu - ni ovaj put nisu štedeli!

Kurir sport