Podsetimo, argentinski košarkaš i srpska odbojkašica su privedeni u četvrtak, 16. oktobra u Italiji zbog napada na bolničarku Ticijanu D'Antonio.

Prema navodima, Vildoza je prilikom svađe u saobraćaju uhvatio bolničarku za vrat, a Milica ju je počupala za kosu. Njih dvoje su privedeni, a ubrzo i pušteni iz pritvota.

Ali lokalni portal "Il Resto del Carlino" sada prenosi da je bolničarka odlučila da podnese privatnu tužbu protiv argentinsko-srpskog para.

D'Antonio je, neposredno nakon incidenta, iznela svoju verziju priče.

- Prošli smo pored Palate delo Sport kolima hitne pomoći posle košarkaške utakmice, na žuto svetlo. Zaustavili smo se u ulici Via Kalori jer nismo znali u koju ulicu treba da idemo. U tom trenutku, čuli smo trubljenje sirene i videli crni Mercedes kako pokušava da nas pretekne, što je na kraju i učinio. Vozač nam je pokazao srednji prst. Ponovo smo krenuli da vozimo. Crni Mercedes ispred nas je skretao levo-desno, usporavajući našu brzinu. Čak smo rizikovali da ga udarimo. Na semaforu smo ga pretekli, išli smo ispred njega, ali je ubrzao. Vozač hitne pomoći mi je rekao da postoji opasnost od nesreće. Rekla sam momku da stane, objasnila sam mu da smo u hitnom slučaju - rekla je D'Antonio i objasnila šta se desilo nakon toga:

- Govorio je na španskom, a devojka sa njim na engleskom. Zatim je izašao iz auta. Kada je otvorio vrata, uhvatio me za vrat, podigao me sa zemlje i počela sam da vrištim. Visoka, plava žena takođe je izašla iz auta i povukla me za kosu. Nosila sam rep i savila sam se unazad. Ostali volonteri sa mnom su sve videli, intervenisali su i uspeli smo da ih smirimo. U međuvremenu, moje kolege su zvale policiju. Videla sam kako prolazi patrola karabinjera i zaustavila sam ih - poručila je bolničarka.

