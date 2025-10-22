Slušaj vest

Bogdan Karaičić više nije trener Arisa! Nakon niza slabih partija i poraza, uprava solunskog kluba odlučila je da prekine saradnju sa srpskim stručnjakom.

Odluka je usledila odmah posle poraza od Manrese u Evrokupu, i to na domaćem terenu, gde su navijači Arisa Karaičića ispratili zvižducima. Bio je to poslednji udarac za nekadašnjeg pomoćnika Željka Obradovića, koji je samostalnu epizodu u Grčkoj završio brže nego što se očekivalo.

- Aris objavljuje prekid saradnje sa Bogdanom Karaičićem. Rukovodstvo i generalni direktor Nikos Zizis imali su sastanak sa srpskim trenerom, kojem su preneli odluku o prekidu saradnje. Zahvaljujemo Bogdanu Karaičiću na doprinosu timu i želimo mu sve najbolje u nastavku karijere - navedeno je u saopštenju Arisa.

Podsetimo, Karaičić je bio pomoćni trener u stručnom štabu Partizana od leta 2021. godine.

Zbog suspenzije glavnog trenera crno-belih Željka Obradovića, Karaičić je minule sezone vodio ekipu Partizana u plej-ofu Super lige Srbije, u kom je uspeo da beogradski klub dovede do njegove prve titule u državnom prvenstvu od 2014. godine.

1/9 Vidi galeriju Bogdan Karaičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Karaičić je ujedno i selektor reprezentacije Jermenije, a ranije u karijeri je, između ostalog, radio i kao pomoćni trener Crvene zvezde, Mege i Lokomotive.