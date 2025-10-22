Slušaj vest

KK Partizan podneo je krivičnu prijavu protiv osobe po imenu Petar Stefić, za koju tvrdi da je odgovorna za prodaju više od stotinu falsifikovanih sezonskih karata.

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

- KK Partizan Mozzart Bet je nakon prikupljanja svih relevantnih informacija danas podneo krivičnu prijavu protiv Petra Stefića, čoveka od ranije poznatog Klubu po sitnim prevarama koje su navijači u prošlosti prijavljivali.

Ovog puta, nakon što je nedvosmisleno utvrđeno da je Stefić proizveo i prodao više od 100 falsifikovanih sezonskih ulaznica, KK Partizan Mozzart Bet je podneo novu krivičnu prijavu, uz sve priložene dokaze.

Proizvedene ulaznice, iako su slične, fizički ne odgovaraju originalnim i Klub ovim putem apeluje na sve prevarene navijače da sa istim ne pokušavaju da prisustvuju utakmicama, jer im ulaz neće biti omogućen.

Fotografija Petra Stefića, kao i fotografija falsifikovane karte koja se prodavala putem sajta kupujemprodajem.com objavljuju se javno kako bi svi oštećeni navijači mogli da prepoznaju da li su bili žrtve prevare.

Istovremeno, Klub još jednom apeluje na sve navijače Partizana da ulaznice kupuju isključivo putem ovlašćenih kanala prodaje KK Partizan Mozzart Bet, a ne putem alternativnih izvora, društvenih mreža ili sajtova koji se bave preprodajom ulaznica - stoji u saopštenju crno-belih.