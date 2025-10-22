Slušaj vest

Derbi 3. kola regionalne WABA lige pripao je košarkašicama Partizana.

Crno-bele dame su u Beogradu savladale vicešampiona Celje rezultatom 77:62 (16:17, 25:16, 22:12, 14:17).

Košarkašice Partizana 2025/2026

Tim trenera Miroslava Popova je zadržao maksimalan učinak, čime se osamostalio na vodećoj poziciji. Celje je doživelo drugi poraz u tri utakmice.

Kao što je trener Popov najavio, Partizan je odigrao meč veoma borbeno, posebno u odbrani, gde je sveo renomiranog protivnika na samo 62 poena.

Posle ujednačene prve četvrtine, crno-bele su mini-serijom 6:0 (22:17) preuzele rezultatsku prednost početkom druge četvrtine. Sredinom ove četvrtine usledila je nova serija 9:0 i prednost domaće ekipe 35:23.

Ubrzo je Partizan, posle poena Vladane Vujisić, stigao do maksimalnih plus 13 - 39:26 u 18. minutu.

Ipak, gošće su do kraja poluvremena uspele da se spuste na jednocifren zaostatak - 41:33.

Partizan je u drugo poluvreme ušao veoma snažno, brzo stekao dvocifrenu prednost koju praktično nije ispuštao do kraja meča. Rasla je prednost crno-belih i do 19 razlike posle poena Marte Jovanović - 63:44.

Partizan je u preostalih deset minuta u više navrata stizao do 20 ili više poena razlike, te na kraju zabeležio siguran i bitan trijumf - 77:62.

Pet košarkašica Partizana imale su dvocifren košgeterski učinak. Marta Jovanović je postigla 16 poena, Izabel Varežao 14, Kija Votson 12 (8 skokova, 5 asistencija), a po 10 poena su upisale Sofija Olić i Blaža Čeh (6 skokova, 8 asistencija).

U redovima slovenačke ekipe Šavanta Šo je postigla 25 poena, a Zoja Štim 10.

Partizan u narednom kolu gostuje šampionu Budućnosti u Podgorici, dok Celje dočekuje Zagreb.