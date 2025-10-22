Slušaj vest

Mega je napravila svojevrsnu senzaciju imajući u vidu da je CSKA na ovom meču nastupio u najjačem sastavu.

Tim Vuleta Avdalovića odigrao je fenomenalno na ovom meču i sasvim zasluženo zabeležila veliki trijumf.

Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mega je igrala odličnu odbranu i ograničila ekipu koja je nedavno osvojila VTB Superkup u Beogradu pobedivši Crvenu Zvezdu i Zenit i sveli CSKA na svega 72 poena.

Podsetimo, upravo je Mega sledeći protivnik Zvezde u ABA ligi i to naredne subote, kada će tim Saše Obradovića ugostiti momke u ružičastom u okviru 4. kola.

