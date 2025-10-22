Košarkaši Mege savladali su CSKA u Moskvi rezultatom 72:81 u 1. kolu novoosnovanog Winline Basket kupa
PODVIG
SENZACIJA U MOSKVI - MEGINI KLINCI SRUŠILI MOĆNU ARMIJU: Tim Vuleta Avdalovića šokirao CSKA i poslao jasnu poruku Zvezdi
Mega je napravila svojevrsnu senzaciju imajući u vidu da je CSKA na ovom meču nastupio u najjačem sastavu.
Tim Vuleta Avdalovića odigrao je fenomenalno na ovom meču i sasvim zasluženo zabeležila veliki trijumf.
Mega je igrala odličnu odbranu i ograničila ekipu koja je nedavno osvojila VTB Superkup u Beogradu pobedivši Crvenu Zvezdu i Zenit i sveli CSKA na svega 72 poena.
Podsetimo, upravo je Mega sledeći protivnik Zvezde u ABA ligi i to naredne subote, kada će tim Saše Obradovića ugostiti momke u ružičastom u okviru 4. kola.
