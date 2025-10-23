Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Klipersa doživeli su pravu katastrofu na startu nove sezone.

Juta je u Solt Lejk Sitiju demolirala tim iz LA rezultatom 129:106.

Kapiten reprezentacije Srbije i iskusni as Klipersa Bogdan Bogdanović nije učestvovao u debaklu svog tima. Bio je Bogi u protokolu, ali očito se još uvek nije u potpunosti oporavio od povrede, pa nije ulazio u igru na ovom meču.

Ekipa koja je prethodne sezone bila najlošija u Zapadnoj konferenciji održala je čas košarke ambicioznim Klipersima, posebno u prvom poluvremenu. Već posle prve deonice tim iz LA bio je na -24. Nisu mogli ništa da pogode, a primili su čak 43 poena za 12 minuta igre. Ništa bolji nisu bili ni u nastavku, pa je Juta na poluvreme otišla sa ogromnih +31.

U drugom poluvremenu Džezeri su rutinski održavali prednost i zasluženo došli do prvog trijumfa u sezoni.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Voker Kesler sa 22 poena, Markanen i Brajs Sensebo ubacili su po 20, a Kijonte Džordž dodao je 16 poena.

U ekipi Klipersa istakao se Ivica Zubac sa 19 poena, koliko je ubacio i iskusni Džejms Harden.

Kurir sport