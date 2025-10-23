Iskusni Entoni Dejvis, koji i dalje važi za jednog od najboljih defazivaca u ligi, delovao je potpuno nemoćno pored mladog asa San Antonija. Radio je Vembi šta je hteo na terenu. Bilo je nestvarno gledati momka visokog 226 centimetara kako sa lakoćom ubacuje teške šuteve sa distance, sjajnim fintama izbacuje rivale i u punom trku zakucava sa dve ruke iza leđa. Blistao je u napadu, a bio je fantastičan i na drugoj strani terena. Dominirao je u skoku, kontrolisao reket i lepio blokade sa lakoćom.