Košarkaši San Antonija pobedili su na gostujućem terenu ekipu Dalasa rezultatom 125:95, a apsolutni junak utakmice bio je čudesni Francuz Viktor Vembanjama.

Partiju za košarkaške udžbenike prikazao je supertalentovani as Sparsa.

Vembanjama na utakmici protiv Dalasa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Utakmicu je završio sa 40 poena (14/19 za dva, 1/2 za tri, 9/11 slobodna bacanja), 15 skokova, asistencijom, ukradenom loptom i tri blokade, bez ijedne izgubljene za nešto manje 30 minuta igre.

Iskusni Entoni Dejvis, koji i dalje važi za jednog od najboljih defazivaca u ligi, delovao je potpuno nemoćno pored mladog asa San Antonija. Radio je Vembi šta je hteo na terenu. Bilo je nestvarno gledati momka visokog 226 centimetara kako sa lakoćom ubacuje teške šuteve sa distance, sjajnim fintama izbacuje rivale i u punom trku zakucava sa dve ruke iza leđa. Blistao je u napadu, a bio je fantastičan i na drugoj strani terena. Dominirao je u skoku, kontrolisao reket i lepio blokade sa lakoćom.

Uživajte u najboljim potezima košarkaškog čuda iz Francuske:

