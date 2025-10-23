Slušaj vest

Košarkaši na otvaranju nove sezone savladali su na svom terenu ekipu Vašington Vizardsa rezultatom 133:120.

Milvoki je predvodio Janis Adetokumbo sa 37 poena, 14 skokova i pet asistencija.

Najefikasniji kod Vašingtona bili su iskusni Kris Midlton sa 23 i Kišon Džordž 21.

Mladi as Vizardsa Tristan Vukčević je na terenu proveo nešto manje od dva minuta, bez učinka. Reprezentativac Srbije ušao je u igru u samom finišu meča, proveo je na terenu samo 102 sekunde i nije uspeo da se upiše ni u jednu statističku kategoriju.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaSJAJAN START DARKA RAJAKOVIĆA! Toronto na premijeri razbio Atlantu, mladi Đurišić van protokola!
Darko Rajaković
KošarkaŠTA RADI OVAJ DEČKO, PA TO NIJE HUMANO! Nestvarna partija čudesnog Vembanjame - 40 poena bez izgubljene lopte! Ovako nešto se retko viđa! (VIDEO)
Viktor Vembanjama
KošarkaTEŠKA BLAMAŽA BOGDANOVIH KLIPERSA NA OTVARANJU SEZONE! Juta demolirala iskusni tim iz LA, Bogdanović propustio meč!
Juta - Klipersi
KošarkaBLEDA PARTIJA SRBINA U DERBIJU FLORIDE: Jović počeo kao starter, ali nije se proslavio! Majami sezonu otvorio porazom!
Nikola Jović

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA