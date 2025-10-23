Srpski centar Tristan Vukčević je na terenu proveo nešto manje od dva minuta, bez učinka
BRUTALNA PARTIJA JANISA ADETOKUMBA! Milvoki rutinski savladao Vizardse, Tristan bez učinka!
Košarkaši na otvaranju nove sezone savladali su na svom terenu ekipu Vašington Vizardsa rezultatom 133:120.
Milvoki je predvodio Janis Adetokumbo sa 37 poena, 14 skokova i pet asistencija.
Najefikasniji kod Vašingtona bili su iskusni Kris Midlton sa 23 i Kišon Džordž 21.
Mladi as Vizardsa Tristan Vukčević je na terenu proveo nešto manje od dva minuta, bez učinka. Reprezentativac Srbije ušao je u igru u samom finišu meča, proveo je na terenu samo 102 sekunde i nije uspeo da se upiše ni u jednu statističku kategoriju.
