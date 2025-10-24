Nikola Jokić i Denver Nagetsi u noći između četvrtka i petka (04.00) igraju protiv Golden Stejta, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ovog meča
NBA
NIKOLA JOKIĆ KREĆE U NOVU SEZONU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Golden Stejt - Denver
Čekanju je došao kraj - Nikola Jokić izlazi na teren i počinje novu NBA sezonu.
U noći između četvrtka i petka (04.00) Denver Nagetsi igraju protiv Golden Stejta u gostima, a direktan prenos meča čeka vas na Areni sport Premium 1.
Nikola Jokić u Denver Nagetsima Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia
