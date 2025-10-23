Slušaj vest

Čelnici NBA lige oglasili su se nakon izbijanja velikog skandala u vezi sa klađenjem koji je potresao američku košarku.

Kako je ranije objavljeno, FBI je uhapsio NBA košarkaša Terija Rozira zbog navodnog kršenja pravila o klađenju na utakmice lige. Nedugo zatim usledila je još šokantnija vest, priveden je i trener Portland Trejlblejzersa, nekadašnja NBA zvezda Čonsi Bilaps.

1/4 Vidi galeriju Teri Rozir Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia

Dok se Sjedinjene Države tresu od posledica ovog skandala, oglasila se i sama NBA liga. Njeni čelnici izdali su zvanično saopštenje u kojem su izneli svoj stav o čitavoj situaciji.

"Trenutno smo u procesu razmatranja optužnica federalnih vlasti. Teri Rozir i Čonsi Bilaps su momentalno otpušteni i nastaviće da sarađuju sa državnim organima. Sve ovo shvatamo veoma ozbiljno i integritet košarke ostaje na prvom mestu", stoji u saopštenju NBA lige.