NBA LIGA SE OGLASILA ZBOG NEZAPAMĆENOG SKANDALA KOJI JE UZDRMAO PLANETU! Čuveni košarkaš "pao" zbog klađenja, policija sada ima pune ruke posla!
Čelnici NBA lige oglasili su se nakon izbijanja velikog skandala u vezi sa klađenjem koji je potresao američku košarku.
Kako je ranije objavljeno, FBI je uhapsio NBA košarkaša Terija Rozira zbog navodnog kršenja pravila o klađenju na utakmice lige. Nedugo zatim usledila je još šokantnija vest, priveden je i trener Portland Trejlblejzersa, nekadašnja NBA zvezda Čonsi Bilaps.
Dok se Sjedinjene Države tresu od posledica ovog skandala, oglasila se i sama NBA liga. Njeni čelnici izdali su zvanično saopštenje u kojem su izneli svoj stav o čitavoj situaciji.
"Trenutno smo u procesu razmatranja optužnica federalnih vlasti. Teri Rozir i Čonsi Bilaps su momentalno otpušteni i nastaviće da sarađuju sa državnim organima. Sve ovo shvatamo veoma ozbiljno i integritet košarke ostaje na prvom mestu", stoji u saopštenju NBA lige.