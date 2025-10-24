Slušaj vest

Konačno je počela NBA sezona za Nikolu Jokića i Denver Nagetse koji su na otvaranju poraženi od Golden Stejt Voriorsa u gostima rezultatom 137:131 posle produžetka.

Jokić je upisao tripl-dabl, ali nije blistao, a čak je i promašio šut za pobedu u regularnom delu meča pri rezultatu 120:120. Na kraju je upisao 21 poen, 13 skokova i deset asistencija, ali su Nagetsi poraženi.

Meč su obeležili Stef Kari sa jedne i Eron Gordon sa druge strane. Kari nije krenuo u jakom ritmu, ali kako se približavao finiš meča upalio je u petu brzinu, te je bio inicijator preokreta, a susret je završio sa 42 poena, sedam asistencija i pet skokova.

Šta reći za Erona Gordona?! Nestvaran meč odigrao je Gordon, upisao je 50 poena, osam skokova i dve asistencije, trojke je šutirao 10/11, ali to nije bilo dovoljno za trijumf Nagetsa.

Što se same utakmice tiče, Denver je daleko bolje otvorio meč, te je imao prednost tokom većeg dela susreta.

Prva četvrtina završena je 31:27 za Nagetse, dok je na poluvremenu bilo 70:61. Treba napomenuti da je Denver imao i plus 14 (70:56), ali su Voriorsi otišli na prihvatljiv zaostatak.

U trećoj deonici probudio se Stef Kari i Golden Stejt je došao do rezultatskog egala, te se u poslednju četvrtinu ušlo uz rezultat 94:94.

Viđena je prava drama u poslednjoj četvrtini, timovi su se smenjivali u vođstvu, a Gordon je nosio Denver ka pobedi. Ipak, Stef Kari nestvarnom trojkom u finišu poravnava na 120:120, a Nikola Jokić maši šut za pobedu, te se ušlo u produžetak u kom je daleko bolji bio Golden Stejt.

Uz Karija, u timu Voriorsa odlični su bili i Batler sa 18 i Kaminga sa 14 poena, dok su uz nestvarnog Gordona i solidnog Jokića, dvocifreni u timu Denvera bili još Marej sa 25 i Hardavej sa deset poena.

