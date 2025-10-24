NESTVARNI STEF KARI DOTUKAO JOKIĆA I NAGETSE! Pogledajte šta je Amerikanac ubacio i uveo meč u produžetak! Trojka sa DRUGE PLANETE! (VIDEO)
Nikola Jokić i Denver Nagetsi poraženi su na startu NBA sezone od Golden Stejt Voriorsa rezultatom 137:131 i to posle produžetka.
Mogao je Jokić da donese trijumf Denveru, ali je promašio šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela. Ipak, ono što možda i najviše boli jeste način na koji su Voriorsi stigli do izjednačenja u finišu i produžetka.
Eron Gordon pogodio je trojku za 120:117 i bilo je jasno da će Voriorsi u poslednjem napadu pokušati da pogode trojku i to verovatno preko raspoloženog Stefa Karija. Usledio je tajm-aut Golden Stejta koji su imali ceo napad, ali je Kari rešio da izvede pravu magiju u prvim sekundama akcije.
Digao se na trojku sa desetak metara i to preko ruke Džamala Mareja i u lice Nikoli Jokiću i lopta je ušla za zemljotres u hali! Pogledajte kako je izgledao ovaj pogodak i to iz dva ugla:
Čista magija koju je jednostavno nemoguće odbraniti!
BONUS VIDEO: