Slušaj vest

Mogao je Jokić da donese trijumf Denveru, ali je promašio šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela. Ipak, ono što možda i najviše boli jeste način na koji su Voriorsi stigli do izjednačenja u finišu i produžetka.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Eron Gordon pogodio je trojku za 120:117 i bilo je jasno da će Voriorsi u poslednjem napadu pokušati da pogode trojku i to verovatno preko raspoloženog Stefa Karija. Usledio je tajm-aut Golden Stejta koji su imali ceo napad, ali je Kari rešio da izvede pravu magiju u prvim sekundama akcije.

Digao se na trojku sa desetak metara i to preko ruke Džamala Mareja i u lice Nikoli Jokiću i lopta je ušla za zemljotres u hali! Pogledajte kako je izgledao ovaj pogodak i to iz dva ugla:

Čista magija koju je jednostavno nemoguće odbraniti!

BONUS VIDEO: