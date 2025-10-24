Slušaj vest

Svi su sa nestrpljenjem čekali početak nove NBA sezone i Nikolu Jokića na terenu, ali je start bio veoma loš za srpskog centra.

Kada smo pomislili da ne može gore - stigle su nove loše vesti za Jokića.

Pored toga što je katastrofalno počela sezona za Denver Nagetse, ništa bolje nije startovala ni MVP trka za Nikolu Jokića, pošto je njegov glavni rival iz prošle sezone, Šej Gildžes-Aleksander, odigrao brutalan meč.

Oklahoma Siti Tanderi savladali su Indijana Pejserse u gostima sa 141:135 posle dva produžetka, a Gildžes-Aleksander meč je završio sa nestvarnih 55 poena, osam skokova i pet asistencija.

U potpunosti je Kanađanin obeležio ovaj meč, te je najavio da je formu iz prethodne sezone rešen da zadrži i ove, te da će Jokić morati daleko bolje ukoliko želi da se bori za MVP trofej.

Pored Gildžes-Aleksandera, u timu Oklahome istakli su se i Mičel sa 26, odnosno Vigins sa 23 poena, dok su kod Indijane bolji od ostalih bili Maturin sa 36 i Sijakam sa 32 poena.

