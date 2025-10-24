Slušaj vest

Posle 14 godina saradnje, uz jednogodišnju pauzu 2017. godine, Marina Maljković, dosadašnja selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije sporazumno je raskinula ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije. Tako će srpske košarkašice u novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo ući sa novim selektorom.

„Kreće potpuno novi ciklus kvalifikacija za Evrobasket 2027, kao i generalno novo višegodišnje poglavlje ženske košarkaške reprezentacije Srbije. Nisam pretplaćena na mesto selektorke košarkašica Srbije i smatram da je vreme da se šansa ukaže novim ljudima od samog starta. Svoje znanje i energiju trenutno maksimalno usmeravam na građenje jakog srpskog kluba u evropskoj konkurenciji, koji treba da predstavljaju potporu naše reprezentacije u narednim godinama. Već se vidno oseća poboljšanje kvaliteta takmičenja u nacionalnoj ligi iz kojeg će izaći nove igračice za reprezentaciju i nadam se da će se taj rast nastaviti. Zahvaljujem se Košarkaškom savezu Srbije, svim svojim saradnicima, a ponajviše igračicama na uspešnoj saradnji. Reprezentaciji, naravno, želim mnogo uspeha u daljim takmičenjima”, istakla je Marina Maljković.

Maljković je na klupu seniorske ženske košarkaške reprezentacije Srbije stigla 2011. godine. Sa nacionalnim timom nastupala je tri puta na Olimpijskim igrama, dva puta na Svetskim prvenstvima i šest puta na Evropskim prvenstvima, a sa 11 velikih takmičenja donela je dva evropska zlata 2015. i 2021, olimpijski bronzu 2016. i evropsku bronzu 2019. godine, imala je dva četvrta mesta na Evrobasketu 2013. i Olimpijskim igrama 2021, dva peta mesta na Olimpijskim igrama 2024. i Evrobasketu 2023. i na Svetskim prvenstvima jedno šesto mesto 2022.

“Svakako da nije prijatna vest kada vam simbol ženske košarke u našoj zemlji kaže da odlazi sa mesta selektorke. Trenutna situacija nalaže da pored muške, koju je preuzeo Dušan Alimpijević, imamo novo lice i na poziciji selektora ženske reprezentacije. Okrećemo novi list, ulazimo u novi ciklus kvalifikacija i u narednom periodu ćemo odlučiti o tome ko će biti Marinin naslednik. Marini se zahvaljujemo na iskrenom i poštenom odnosu, a pre svega na svim uspesima i medaljama koje je donela našoj zemlji i našem Savezu”, saopštio je predsednik KSS Nebojša Čović.

Seniorska ženska košarkaška reprezentacija Srbije u novembarskom i martovskom prozoru učestvovaće u pretkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Naše košarkašice 12. novembra gostovaće na Islandu, a tri dana kasnije će u Beogradu dočekati reprezentaciju Portugalije.