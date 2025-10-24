Slušaj vest

Susret je na programu u subotu, 25. oktobra, u dvorani Aleksandar Nikolić, sa početkom od 20.00, uz direktan TV prenos na kanalima Arene sport.

Trener Mege, Vule Avdalović, izneo je očekivanja pred okršaj sa Crvenom zvezdom:

– Pred nama je veliki izazov. Igramo protiv Crvene zvezde koja je ostvarila svih pet pobeda posle smene glavnog trenera. Dolazak Saše Obradovića je preporodio tim i igraju sa mnogo boljom energijom nego na početku sezone. Mi nismo imali mnogo vremena za pripremu ali očekujem da ćemo biti maksimalno motivisani da odigramo dobru utakmicu protiv izuzetno kvalitetnog protivnika, rekao je Avdalović.

1/5 Vidi galeriju Mega - Spartak Foto: ABA liga Dragana Stjepanović

Prvotimac Mege, Vuk Radojčič, raduje se prilici da odmeri snage sa evroligaškim protivnikom:

– Očekuje nas utakmica sa Crvenom zvezdom koja je puna iskusnih i dobrih evroligaških igrača. Biće ovo odlična prilika za našu mladu ekipu da se odmeri sa tako kvalitetnim protivnikom. Na nama je da pokažemo čvrstinu i da budemo fokusirani tokom cele utakmice kako bismo ostvarili dobar rezultat, dodao je Radojčić.

Mega Superbet posle tri odigrane runde ima učinak 1-2, dok Crvena zvezda ima meč manje i bilans 1-1.