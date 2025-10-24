Slušaj vest

Utakmica između Oklahome i Hjustona sa kojom je započeta nova sezona u NBA ligi bila je najgledanija u od 2010. godine.

Čak 5.61 milion ljudi bilo je prikovano za televizor u trentku kada se prikazivala premijerna utakmica nove sezone u NBA ligi.

Šej Gildžes-Aleksander na meču Indijana - Oklahoma Foto: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

U 2010. godini sezona je zbog lokauta krenula tek na božić, i to utakmicom Majamija, za koji je tad debitovao Lebron Džejms.

Ni druga utakmica prvog dana NBA lige nije oskudevala kada se radi o broju gledalaca.

Duel Golden Stejt Voriorsa i Los Anđeles Lejkersa pratilo je 5.11 miliona navijača.

Tako su brojke skočile na skoro 90 odsto u odnosu na prošlogodišnje utakmice kojima je krenula sezona.

