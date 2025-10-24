Partizan završio Bruna Fernanda, a uskoro stiže i plej iz NBA lige.
JOŠ JEDNA BOMBA: Posle Fernanda, Partizan završava i NBA plejmejkera kao zamenu za Karlika Džonsa!
Partizan je konačno rešio pitanje centra koji će činiti tandem sa Tajrikom Džonsem pod košem u nastavku sezone.
Bruno Fernando je potpisao ugovor na dve godine sa Partizanom, a crno-beli su nakon Fernanda odlučili da dovedu i zamenu na plejmejkeru nakon povrede Karlika Džonsa.
Bruno Fernando Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Kako je preneo dobro obavešteni izvor pri klubu, "PBG news", Partizan je na korak od pojačanja na mestu plejmejkera - i to iz NBA lige:
- Partizan se nalazi u odmakloj fazi pregovora sa plejmejkerom iz NBA lige. Klub je “agresivan” u razgovorima i veruje u pozitivan ishod u što skorijem roku - stoji u objavi.
