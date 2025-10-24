Slušaj vest

Partizan je konačno rešio pitanje centra koji će činiti tandem sa Tajrikom Džonsem pod košem u nastavku sezone.

Bruno Fernando je potpisao ugovor na dve godine sa Partizanom, a crno-beli su nakon Fernanda odlučili da dovedu i zamenu na plejmejkeru nakon povrede Karlika Džonsa.

Bruno Fernando Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Kako je preneo dobro obavešteni izvor pri klubu, "PBG news", Partizan je na korak od pojačanja na mestu plejmejkera - i to iz NBA lige:

- Partizan se nalazi u odmakloj fazi pregovora sa plejmejkerom iz NBA lige. Klub je “agresivan” u razgovorima i veruje u pozitivan ishod u što skorijem roku - stoji u objavi.

Ne propustiteKošarkaPOTVRĐENO PISANJE KURIRA! OTKRIVAMO - Ovo su detalji ugovora Bruna Fernanda u Partizanu!
12130952.jpg
KošarkaOGLASIO SE BRUNO FERNANDO! Da li stiže u Partizan? Ima poruku za sve!
Bruno Fernando
FudbalKURIR SAZNAJE! Fudbaleri Zvezde žestoko kažnjeni zbog sramotne igre protiv Brage
FK Crvena zvezda
FudbalKOSTIĆ POKAZAO TRIFUNOVIĆU KAKO SE POSTIŽU GOLOVI: Nasledio ga u prvih 11, pa pocepao mrežu! (VIDEO)
trif.jpg

BONUS VIDEO:

Partizan, Efes, koreografija Izvor: Kurir