Sparsi su stigli do drugog trijumfa u sezoni, pošto su posle produžetka savladali na gostovanju Pelikanse rezultatom 120:116.

Utakmicu je obeležio direktan okršaj nekadašnjih prvih pikova na NBA draftu - Zajona Vilijamsona i Viktora Vembanjame.

Već u trećem napadu na meču Zajon je stavio Vembija na popularni "poster", pošto je brutalno zakucao preko 226 centimetara visokog Francuza.

To mu se žestoko obilo o glavu, pošto je ubrzo usledila osveta. Vratio mu je Vembi - i to sa kamatom. U roku od pet minuta čak četiri puta mu je udario rampu, a meč je na kraju završio sa neverovatnih devet blokada.

Vembanjama i Vilijamson bili su najefikasniji akteri meča.

Vembi je vodio svoj tim do trijumfa sa 29 poena, 11 skokova i devet blokada, dok je Zajon bio najefikasniji u poraženoj ekipi sa 27 poena i 10 skokova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

