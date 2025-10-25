OVO MU NIJE TREBALO! NBA čudo od 226 centimetara stavio na "poster"! Usledila je osveta - i to sa kamatom!
Sparsi su stigli do drugog trijumfa u sezoni, pošto su posle produžetka savladali na gostovanju Pelikanse rezultatom 120:116.
Utakmicu je obeležio direktan okršaj nekadašnjih prvih pikova na NBA draftu - Zajona Vilijamsona i Viktora Vembanjame.
Već u trećem napadu na meču Zajon je stavio Vembija na popularni "poster", pošto je brutalno zakucao preko 226 centimetara visokog Francuza.
To mu se žestoko obilo o glavu, pošto je ubrzo usledila osveta. Vratio mu je Vembi - i to sa kamatom. U roku od pet minuta čak četiri puta mu je udario rampu, a meč je na kraju završio sa neverovatnih devet blokada.
Vembanjama i Vilijamson bili su najefikasniji akteri meča.
Vembi je vodio svoj tim do trijumfa sa 29 poena, 11 skokova i devet blokada, dok je Zajon bio najefikasniji u poraženoj ekipi sa 27 poena i 10 skokova.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport