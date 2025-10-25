Spektakularnu koreografiju posvetili su navijači Bajern Minhena svom kapitenu.
evroliga
SRBIN JE IKONA BAJERNA - NAVIJAČI MU SE POKLONILI NA SPEKTAKULARAN NAČIN! Koreografija koja je oduševila košarkašku Evropu!
Sjajna scena viđena je sinoć u Minhenu pred start utakmice šestog kola između Bajerna i Olimpijakosa.
Navijači minhenskog tima napravili su fantastičnu koreografiju u čast dugogodišnjeg kapitena Vladimira Lučića.
Pored mnogobrojnih simbola Minhena i pehara Evrolige istaknuta je ogromna silueta srpskog košarkaša u dresu Bajern Minhena.
Tako su Bavarci pokazali koliko vole i poštuju svog kapitena.
Nažalost "žurku" navijača Bajerna pokvarili su gosti iz Pireja, koji su na ovom meču ubedljivo slavili rezultatom 96:71.
Kurir sport
