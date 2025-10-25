Slušaj vest

Prvi čovek NBA lige, Adam Silver, prokomentarisao je hapšenje košarkaša Majamija Terija Rozira.

Podsetimo, kao bomba odjeknula je vest da su košarkaš Majami Hita Teri Rozir i trener Portlanda Čonsi Bilaps uhapšeni u okviru istrage FBI o ilegalnom sportskom klađenju.

Rozir je od januara pod istragom FBI zbog moguće umešanosti u ilegalnu šemu sportskog klađenja. Navodno, sve se dogodilo tokom 2023. godine, dok je Rozir još igrao za Šarlot Hornetse.

Kladionice su pred utakmicu Šarlota u finišu sezone primetile velike uplate na Rozira - stotine hiljada dolara stizale su na poene ovog košarkaša i odmah su obavestili NBA.

1/4 Vidi galeriju Teri Rozir Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia

U razgovoru za "Prime Video" Silver je otkrio da je liga ranije sprovela sopstvenu istragu i da je šokiran najnovijim dešavanjima.

"Bio sam duboko uznemiren. Za ligu i naše navijače nema ničeg važnijeg od integriteta takmičenja. Osetio sam težinu u stomaku, bilo je veoma potresno", rekao je Silver.

Silver ističe da je liga sprovela tada istragu i košarkaš je usled nedostatka dokaza oslobođen sumnje. Međutim, FBI nije odustao...

"Bili smo potpuno transparentni. Iako je bilo neobičnih uplata, nismo pronašli ništa konkretno", naveo je Silver.

"Teri je u potpunosti sarađivao, dao je svoj telefon, razgovarao sa ljudima iz lige. Na kraju smo zaključili da nema dovoljno dokaza, uprkos tim neuobičajenim okolnostima".

Silver je istakao da su federalne vlasti imale daleko veće ovlašćenje, uključujući upotrebu sudskih naloga i drugih instrumenata koji nisu dostupni ligi, što je na kraju dovelo do optužnice protiv Rozira dve i po godine kasnije.

"Treba naglasiti da je reč o optužnici, ne o presudi. Teri još uvek nije osuđen ni za šta. Naravno, situacija ne izgleda dobro, ali on je sada na administrativnom odsustvu", rekao je Silver.

Istraga FBI obuhvatila je više od 30 osoba, među kojima su trener Portlanda Čonsi Bilaps i Rozir. Obojica su privremeno suspendovana dok traje postupak.

Kurir sport