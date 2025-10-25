Slušaj vest

Lejkersi su prethodne noći rutinski savladali Minesotu Timbervulvs 128:110, a apsolutni junak ubedljivog trijumfa tima iz LA bio je reprezentativac Slovenije Luka Dončić.

Dončić je postao prvi igrač ikada koji je u prve dve utakmice u sezoni imao učinak - 40+ poena, 10+ skokova i 5+ asistencija. Uz to, Luka je tek četvrti igrač u istoriji koji je u prva dva meča ubacio 40+ poena. Pre njega to su uspeli da urade samo Entoni Dejvis, Majkl Džordan i Vilt Čemberlen.

Nakon čudesne partije Luka je prokomentarisao svoj učinak.

"U drugom poluvremenu su me dosta napadali, a ja sam želeo da kontrolišem utakmicu. Ne mogu uvek to da kažem, ali danas mi je uspelo. Početak sezone je odličan, ali bio bih još srećniji da smo pobedili i na prvoj utakmici. Osećam se odlično i želim da pobedim u svakoj utakmici", rekao je Dončić koji je u porazu na premijeri protiv Golden Stejta zabeležio 43 poena.

Novinare je zanimalo da li je Slovenac bio posebno motivisan na meču protiv Vulvsa, s obzirom na činjenicu da su upravo od njih eliminisani u plej-ofu prethodne sezone.

"Nisam o tome razmišljao, želeo sam samo da zaboravim kako smo završili prošlu sezonu. Ovo je bila tek druga utakmica sezone, još se nekoliko puta sretnemo, svaki put će biti prava mala borba", poručio je Dončić.

