Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Splita bio je Džejkob Stivens sa 30 poena. Antonio Jordano je dodao 19 poena, dok je Leon Radošević upisao 10 poena.

U ekipi Kluža najefikasniji je bio Mičel Krik sa 17 poena. Srpski centar Dušan Miletić dodao je 16 poena, 12 skokova i tri blokade, dok je Deron Rasel postigao 10 poena. Ajverson Molinar je utakmicu završio sa osam poena, devet asistencija i osam skokova.

Split je treći na tabeli Grupe B sa skorom 1/3, dok Kluž zauzima sedmo mesto sa jednom pobedom i dva poraza.

Split će biti slobodan u narednom kolu, dok će Kluž dočekati Igokeu.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaDONČIĆ PUCA OD SAMOPOUZDANJA! "Spakovao" 49 poena, pa poručio: Osećam se odlično i želim da pobedim u svakoj utakmici!
Dončić u razgovoru sa novinarima
KošarkaNEZAPAMĆEN SKANDAL TRESE AMERIKU! Prvi čovek NBA lige izašao pred kamere i progovorio o hapšenju zvezde Majamija! Otkriveni dosad nepoznati detalji!
profimedia-0933217265.jpg
KošarkaISPLIVALI SNIMCI SRAMNOG PONAŠANJA ATAMANA! Najgori gubitnik u istoriji košarke: Bahati Turčin pravio haos, pa zaradio isključenje!
Ergin Ataman
KošarkaŠTA SE DEŠAVA SA BOGDANOM BOGDANOVIĆEM? Novinari pitali zašto Srbin ne igra, usledio misteriozan odgovor trenera!
Bogdan Bogdanović

Fudbaleri Zvezde na meču Zvezda - Real Izvor: Kurir