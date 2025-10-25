Košarkaši Splita pobedili su na svom terenu Kluž 87:80 (19:21, 17:26, 23:16, 28:17), u utakmici četvrtog kola Grupe A regionalne ABA lige, i time zabeležili svoj prvi trijumf u tom takmičenju ove sezone.
SPLIT NA KRILIMA STIVENSA DO PRVE POBEDE U SEZONI: Kluž upisao drugi poraz u regionalnom takmičenju
Najefikasniji u ekipi Splita bio je Džejkob Stivens sa 30 poena. Antonio Jordano je dodao 19 poena, dok je Leon Radošević upisao 10 poena.
U ekipi Kluža najefikasniji je bio Mičel Krik sa 17 poena. Srpski centar Dušan Miletić dodao je 16 poena, 12 skokova i tri blokade, dok je Deron Rasel postigao 10 poena. Ajverson Molinar je utakmicu završio sa osam poena, devet asistencija i osam skokova.
Split je treći na tabeli Grupe B sa skorom 1/3, dok Kluž zauzima sedmo mesto sa jednom pobedom i dva poraza.
Split će biti slobodan u narednom kolu, dok će Kluž dočekati Igokeu.
(Beta)
