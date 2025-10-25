Slušaj vest

"Posle jučerašnje utakmice Evrolige, moramo odmah da budemo spremni da igramo protiv Borca. Kao i u svakoj utakmici ABA lige, protivnik dolazi sa velikom ambicijom i dobro pripremljenom utakmicom. Ali ono što mi moramo da shvatimo jeste da naša motivacija mora da bude na najvišem mogućem nivou, jedino tako možemo da odigramo dobru utakmicu", naveo je Obradović, preneo je sajt kluba.

Partizan će u nedelju od 21 čas u Beogradu dočekati Borac iz Čačka, u utakmici četvrtog kola Grupe A regionalne ABA lige.

Crno-beli su drugi na tabeli Grupe A sa sve tri pobede, dok Borac zauzima pretposlednje, osmo mesto sa skorom 1/1.

Košarkaš Partizana Mitar Bošnjaković rekao je da njegova ekipa mora da zaboravi jučerašnji poraz od Pariza i bude spremna za svoje predstojeće mečeve.

"Moramo da zaboravimo jučerašnji poraz i da se okrenemo na ono što nas očekuje u narednom periodu. Već sutra igramo protiv Borca, a potom nas očekuje i duplo kolo u Evroligi, tako da moramo da budemo spremni", kazao je Bošnjaković.

Partizan je naveo da će ulaz na utakmicu protiv Borca biti omogućen vlasnicima sezonskih karata, kupcima ulaznica za duel protiv Barselone i svima koji na meč dođu sa barem jednim maloletnim detetom. Crno-beli su dodali i da će besplatan ulaz biti omogućen svima koji na utakmicu dođu u majici "S kolena na koleno" koja se može kupiti u zvaničnoj prodavnici Košarkaškog kluba Partizan.

(Beta)