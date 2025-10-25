Slušaj vest

U dvorani Topolica u Baru proteklog vikenda održan je prvi međunarodni veteranski košarkaški turnir u organizaciji Veteranskog košarkaškog kluba Pristan - Bar, koji je okupio brojne ekipe iz Crne Gore, Srbije i Turske.

Tokom dva dana takmičenja ljubitelji košarke imali su priliku da uživaju u dinamičnim i sportskim duelima, druženju i pravom sportskom duhu koji karakteriše veteranske turnire.
Srbiju je predstavljao tim 4K Priština i osvojio srebrnu medalju!

Ostavili su sjajan utisak i ponovo se okitili odličjem. Time su Marinković i drugovi nastavili praksu da se sa svakog turnira vraćaju sa odličjem.

Sam turnir je bio podeljen u nekoliko kategorija - muške 35+ i 50+, kao i žensku 35+, a sve ekipe pokazale su zavidan nivo igre, sportsko nadmetanje i fer-plej.

Sjajne ekipe garancija su za odličnu košarku Foto: Privatna arhiva

U kategoriji M35+, najbolji su bili košarkaši VKK Budva, koji su zasluženo osvojili prvo mesto. Drugo mesto pripalo je domaćinu, ekipi VKK Pristan - Bar, dok su trećeplasirani bili veterani VKK Primorka. Ekipa VKK Bar završila je takmičenje na četvrtom mestu.

Poznata lica na terenu

Na turniru u Baru bila su i dobro poznata košarkaška imena u regionu: Mladen Šekularac, Vladimir Dašić, Aleksandar Marinković... Na kraju manifestacije, svim ekipama uručene su zahvalnice, nabolje su čekali pehari i medalje. Domaćini su izrazili zahvalnost svim učesnicima, sponzorima i publici koja je podržala ovaj sjajan sportski događaj.

U kategoriji M50+, domaćin je briljirao, Pristan - Bar osvojio je prvo mesto, pokazavši iskustvo i kvalitet. Drugo mesto pripalo je već pomenutoj srpskoj ekipi Prištine, dok su trećeplasirani bili Sokoli iz Nikšića. Četvrto mesto zauzela je turska ekipa Seamen.

Na ženskom turniru 35+, prvo mesto osvojile su Montenegrine iz Podgorice, koje su tokom čitavog turnira pokazale sigurnu igru i timski duh. Drugo mesto zauzela je ekipa Kotoranke - Kotor, dok su trećeplasirane bile Baranke iz Bara, koje su svojim nastupom dodatno upotpunile uspeh domaćih predstavnica.

Turnir je protekao u odličnoj atmosferi, uz izuzetnu organizaciju, sportsko nadmetanje, ali i druženje i prijateljstvo - osnovne vrednosti veteranske košarke. Organizatori su istakli da je cilj ove manifestacije promocija sporta, rekreacije i zajedništva među bivšim košarkašima i košarkašicama, kao i da turnir postane tradicionalan.

Naravno na kraju je usledilo i "treće poluvreme" odakle vam donosimo i snimak sjajne atmosfere koja je pobeda svih učesnika i dokaz koliko je ovaj turnir zapravo veliki iako je na samom početku:

"Treće poluvreme" turnira veterana u Crnoj Gori Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalDEJAN STANKOVIĆ SE PREKRSTIO KADA JE VIDEO ŠTA SE DESILO NA TERENU! Pogledajte emotivnu reakciju Srbina usred utakmice
Dejan Stanković se prekrstio
KošarkaSPLIT NA KRILIMA STIVENSA DO PRVE POBEDE U SEZONI: Kluž upisao drugi poraz u regionalnom takmičenju
normal_20251011170627_88187F0C-9F99-4294-8BFA-9F17C7CBC8D7.jpeg
FudbalCRVENA ZVEZDA I ALEKSANDAR KATAI! LJUBAV I DALJE TRAJE: Evo na koliko je iskusni fudbaler produžio ugovor sa voljenim klubom!
Aleksandar Katai produžio ugovor sa Crvenom zvezdom do 2027.
FudbalPOMOĆNICA IZNOSILA LUKSUZNE MODELE IZ KUĆE JEDNOG OD NAJBOLJIH SVIH VREMENA! Uhapšena je, a policija traga za satovima
Iker Kasiljas

Tuča na Jugu na meču Partizan - Pariz 1 Izvor: Kurir