U dvorani Topolica u Baru proteklog vikenda održan je prvi međunarodni veteranski košarkaški turnir u organizaciji Veteranskog košarkaškog kluba Pristan - Bar, koji je okupio brojne ekipe iz Crne Gore, Srbije i Turske.

Tokom dva dana takmičenja ljubitelji košarke imali su priliku da uživaju u dinamičnim i sportskim duelima, druženju i pravom sportskom duhu koji karakteriše veteranske turnire.

Srbiju je predstavljao tim 4K Priština i osvojio srebrnu medalju!

Ostavili su sjajan utisak i ponovo se okitili odličjem. Time su Marinković i drugovi nastavili praksu da se sa svakog turnira vraćaju sa odličjem.

Sam turnir je bio podeljen u nekoliko kategorija - muške 35+ i 50+, kao i žensku 35+, a sve ekipe pokazale su zavidan nivo igre, sportsko nadmetanje i fer-plej.

U kategoriji M35+, najbolji su bili košarkaši VKK Budva, koji su zasluženo osvojili prvo mesto. Drugo mesto pripalo je domaćinu, ekipi VKK Pristan - Bar, dok su trećeplasirani bili veterani VKK Primorka. Ekipa VKK Bar završila je takmičenje na četvrtom mestu.

Poznata lica na terenu Na turniru u Baru bila su i dobro poznata košarkaška imena u regionu: Mladen Šekularac, Vladimir Dašić, Aleksandar Marinković... Na kraju manifestacije, svim ekipama uručene su zahvalnice, nabolje su čekali pehari i medalje. Domaćini su izrazili zahvalnost svim učesnicima, sponzorima i publici koja je podržala ovaj sjajan sportski događaj.

U kategoriji M50+, domaćin je briljirao, Pristan - Bar osvojio je prvo mesto, pokazavši iskustvo i kvalitet. Drugo mesto pripalo je već pomenutoj srpskoj ekipi Prištine, dok su trećeplasirani bili Sokoli iz Nikšića. Četvrto mesto zauzela je turska ekipa Seamen.

Na ženskom turniru 35+, prvo mesto osvojile su Montenegrine iz Podgorice, koje su tokom čitavog turnira pokazale sigurnu igru i timski duh. Drugo mesto zauzela je ekipa Kotoranke - Kotor, dok su trećeplasirane bile Baranke iz Bara, koje su svojim nastupom dodatno upotpunile uspeh domaćih predstavnica.

Turnir je protekao u odličnoj atmosferi, uz izuzetnu organizaciju, sportsko nadmetanje, ali i druženje i prijateljstvo - osnovne vrednosti veteranske košarke. Organizatori su istakli da je cilj ove manifestacije promocija sporta, rekreacije i zajedništva među bivšim košarkašima i košarkašicama, kao i da turnir postane tradicionalan.

Naravno na kraju je usledilo i "treće poluvreme" odakle vam donosimo i snimak sjajne atmosfere koja je pobeda svih učesnika i dokaz koliko je ovaj turnir zapravo veliki iako je na samom početku:

