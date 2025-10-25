Slušaj vest

Partizan muku muči nakon povrede Karlika Džonsa, koga na parketu nećemo gledati pre početka 2026. godine.

Zbog toga, u medijima i među navijačima Partizana, vlada opšta "histerija" i vapaj za pojačanjem na mestu oprganizatora igre.

HIT VENČANJE U BEOGRADU: Matijas Lesor dan posle trijumfa nad Zvezdom kum Jovani i Damiru VIDEO Foto: Kurir

U celu priču umešeala se i Trejsi Lesor, supruga bivšeg centra Partizana Matijasa Lesora, koja je objavom nasmejala sve navijače crno-belih.

Naime, ona je na svom Instagramu šerovala šaljivu objavu sa Matsonom, njenim sinom, gde piše da će upravo on biti zamena Karlika u Partizana.

Malo smeha nije na odmet, pogledajte:

Trejsi Lesor i Matson Lesor
Foto: Printscreen/Instagram/traicy.mhn

