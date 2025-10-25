"Grobari" očima ne veruju - ludilo...
smeh
TREJSI BACILA "BREJKING"! Partizan našao zamenu za povređenog Karlika Džonsa!
Slušaj vest
Partizan muku muči nakon povrede Karlika Džonsa, koga na parketu nećemo gledati pre početka 2026. godine.
Zbog toga, u medijima i među navijačima Partizana, vlada opšta "histerija" i vapaj za pojačanjem na mestu oprganizatora igre.
HIT VENČANJE U BEOGRADU: Matijas Lesor dan posle trijumfa nad Zvezdom kum Jovani i Damiru VIDEO Foto: Kurir
Vidi galeriju
U celu priču umešeala se i Trejsi Lesor, supruga bivšeg centra Partizana Matijasa Lesora, koja je objavom nasmejala sve navijače crno-belih.
Naime, ona je na svom Instagramu šerovala šaljivu objavu sa Matsonom, njenim sinom, gde piše da će upravo on biti zamena Karlika u Partizana.
Malo smeha nije na odmet, pogledajte:
Foto: Printscreen/Instagram/traicy.mhn
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši